成大「成星計畫」　為力爭上游弱勢學子帶來希望

▲即將入學的吳昊軒同學認為，能被成大「成星計畫」錄取，證明自己勇於對抗命運，努力結果並沒有凋零。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「讀書是我所知最有機會讓我和母親離開泥沼的方法」，109學年即將入學的吳昊軒認為能被成大「成星計畫」錄取，證明自己勇於對抗命運，奮力一搏的努力結果並沒有凋零，也知道這並不是一個終點，而是一絲曙光、是一段全新旅途的開始。

109學年度將迎來新的一屆「成星計畫」學子，成功大學秉持大學社會責任，珍視他們不為處境艱難、力爭上游的奮鬥身影，勇敢化阻礙為助力，化經歷為養份，希望透過成大「成星計畫」照亮遠方，幫助學子蛻變為「成」大的明日之「星」。

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成大指出，學習路上總會遇到許多困難，但不單只是學習途中所遇見的，很多阻攔往往來自經濟、家庭以及健康等因素。106學年度起成功大學推動「成星計畫」，落實社會正義、扶助弱勢學生努力向學。每年提供52個招生名額，為全國頂大最多。「成星計畫」於106、107及108學年度，分別有43、41及40名清寒優秀學子入學。

成大表示，成星計畫推動至今已有4年，報名人數年年增長。評審委員深知該錄取名額相當珍貴，且關係到成大與台灣教育的未來。今年在數百名申請者中，評審委員莫不費盡心力審視學生資料，最後選出49名優秀學生入學，但也不可否認有滄海遺珠之憾。依成星管道進入成大的學生，都非常用功學習，歷年入學學生，平均的班級名次皆有所進步。

▲參加南台灣最大科系博覽會「成大單車節」，讓蔡維蔆更加確立就讀成大的決心。

109學年即將入學的吳昊軒表示，自小家庭環境複雜，很多人總是用「每個人生下來都是一樣的，不要只會怨天尤人」或是「還有很多人比你更可憐」來告訴他對現狀知足。「但我的傲骨不容許我在沒盡力前就放手」。吳昊軒認為，生命遭遇困境或不公平時，不應該放棄掙扎，不放任命運捉弄，要保持希望，好好理解自身處境，用盡一切奮力一搏，才有機會為自己贏來生命曙光。

透過成星招生管道來到成大的蔡維蔆同學表示，家中經濟全靠外婆賣菜收入，生活不易，「但我不被困境阻撓，我會在放學後協助外婆處理蔬菜之後才開始念書，並自行訂定目標，完成每日進度」。蔡維蔆相信「讀書是改變生活環境的最好方式」，並表示錄取成大只是成功的第一步，未來也計畫多方嘗試、選修系外課程充實自己，把握機會讓自己具備更多知識技能，豐富多彩人生。

「知識是光，善良是影，公民責任是教養和承擔」成大校長蘇慧貞表示，成大的核心價值並非僅在知識的傳遞，而是希望透過知識之光，映照出善良的影子，善良不需要如光一般耀眼，但伴隨知識的善良，讓我們理解自身之於社會的責任，透過大學的薰陶，培養出良好的教養與勇於承擔的精神。

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