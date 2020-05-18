校園防疫再升級　崑山科大獨家研發「防疫用智慧型紫外線殺菌機」

▲崑山科技大學自行研發「防疫用智慧型紫外線殺菌機」，可在無人情形下隨時進行室內空間消毒，目前已運用該校新冠肺炎防疫工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

校園防疫措施再升級，由崑山科技大學自行研發「防疫用智慧型紫外線殺菌機」，係結合移動式大功率紫外光滅菌機，以及智能型紫外光控制系統，另加裝感知器與IOT物聯網系統，配以大數據聯網科技，可在無人情形下隨時進行室內空間消毒，目前已運用該校新冠肺炎防疫工作，並獲得校園防疫專家好評。

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「防疫用智慧型紫外線殺菌機」由崑大資工系副教授兼主任秘書鐘俊顏發明，該設備能透過人體感應裝置即時啟動緊急關閉機制，防阻人體暴露在紫外光下的危險。使用時除了狀態提示燈之外，同時也會有語音播報提醒，並結合雲端網頁控制功能，利用WIFI或者是NB-IOT遠端控制啟動，完成消毒後透過LINE通知相關人員消毒狀態訊息，並將所有訊息回傳於大數據校務研究中心資料庫，建置安全的滅菌環境。

該設備以UV-C紫外光快速殺菌，穿透生物的細胞膜和細胞核，破壞微生物機體細胞中的DNA（去氧核糖核酸）或RNA（核糖核酸）的分子結構，造成生長性細胞死亡或再生性細胞死亡。經過SGS檢驗，證實紫外線能夠有效消滅99.9%的大腸桿菌、金黃葡萄球菌及抗禦殺滅SARS等冠狀病毒，專家們推斷，它們可以斷裂分解COVID-19病原體。因此，除了酒精消毒、全民戴口罩外，UV-C紫外光是目前最有效降低病毒透過氣溶膠傳染的方法。

崑大李天祥校長表示，「防疫用智慧型紫外線殺菌機」於3月27日辦理「2020年資安職能訓練機構遴選複審訪視」，及5月14日辦理「2020年度教育部因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情大專校院訪視」時，已進行展示與發表，且得到行政院國家資通安全會報技術服務中心訪視委員、教育部技術及職業教育司司長楊玉惠及校園防疫專家委員正面好評。

現階段已運用協助該校新冠肺炎防疫工作，促進學校整體教學環境安全，電子計算機中心電腦教室進行每日消毒工作及雲端記錄，保障學生免於群聚感染之威脅。未來將發展輕便型「防疫用智慧型紫外線殺菌機」，以利辦理校內全國性國家考試時，能讓多間教室同時採雲端連線全面消毒。

鐘俊顏主任秘書表示，該裝置已申請專利，並與建奕科技公司產學研發合作，不僅成本低，透過四輪軸移動式及鋁合金支架，使得移動時更為輕巧及方便，且採360度環狀消毒，並輔以智能遠端管控，以加強現階段人工消毒所需消耗的人力及消毒時間效率。除了可以快速消滅空氣中與桌面上的病毒，更可隨時放置於需消毒殺病菌的場所，未來能大量放置多個室內空間同時大規模消毒，裝置搭配人體感測系統，只要有人靠近紫外光機馬上關閉紫外光，不讓UVC傷害到操作者的安全，藉由學校整體規劃出智能滅菌防疫環境，避免教師生受到疫情感染。

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