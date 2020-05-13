菜鳥保險員「1個月業績破600萬」...爽贏3年老鳥　密技曝光！網友吵翻了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

網搜小組／周亭瑋報導

一名男網友畢業後當保險員，原本他很怕自己做不來，結果入行不到1個月時間，業績就做到600多萬，甚至拿下第一名，他發文分享成功密技，被一票網友大肆吐槽，直言「放心啦...你下個月就歸零了。」

網友在dcard說道，「以前的我念學店，渾渾噩噩過日子，只想要混個學歷，後來畢業了也找不到好工作，就去當保險員，聽說這行競爭很激烈，我還很怕自己混不下去。」

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沒想到，他進去不到1個月，業績就排名第一，成為大黑馬，至於第二名則是做了3年的老鳥。他PO出公司業績榜單，表示「分享一下我如何成為第一名。一開始我也是很認真出去拉業績，找以前同學，結果根本沒什麼用，大家看到我都敬而遠之，後來沒辦法我就跑回家跟我爸媽說，我媽二話不說，立馬簽了100萬的保單。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

當第一筆獎金入帳時，原po非常感動，後來父親看到他有一餐沒一餐的生活，心疼不已，便將他們公司的保險轉給他做，他不禁直呼，「第一次覺得靠自己工作真好，原來當保險員這麼好賺！」

po文一出掀起熱議，許多網友都吐槽是釣魚文、反串文，「你這就是標準的靠爸媽」、「直接靠爸媽走上人生巔峰」、「這樣也能驕傲」、「欸不是等等，這個根本就是反串吧，大家嘴的這麼認真是什麼狀況」、「不要敗壞名聲好嗎」。