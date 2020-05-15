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歧視言論被模糊！　中原大學揭開「招名威事件」全貌…籲校園不要操弄政治

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▲▼中原大學生物科技系副教授招名威，近期因為上課爭議，遭到陸生投訴，拿出時間點反駁校方。（圖／記者呂佳賢攝）

▲中原大學生物科技系副教授招名威，近期因為上課爭議，引發網友討論。（圖／記者呂佳賢攝）

記者崔至雲／台北報導

中原大學日前因校內教授招名威在課堂上對陸生強調自己是「中華民國的教授」一事鬧得沸沸揚揚，事件在網路上引發網友討論。對此，中原大學今（15日）指出，要避免有心人士利用此事件混淆視聽、顛倒是非，中原大學特將本事件之始末公諸於世，並呼籲，校園是教育的地方，不是操弄政治的地方！

中原大學說明，該事件發生於3月13日，中原大學生物科技系副教授招名威在「生物化學」課程針對特定學生發表具有歧視性之言論，例如，「毒奶粉….對岸….就是在講你們….對！你們吃的三聚氰胺很多！」、「武漢肺炎只死１萬多人？怎麼可能！就是在講你們」。招老師在記者會中刻意略過此項資訊，避而不談。

校方於3月26日接獲學生投訴信，學生表示受到教師歧視，請校長和有關單位處理。經過校方與該師溝通，4月10日該師於上課回應此事時，刻意強調「我是中華民國台灣的教授」，並要學生「寫信要謹慎，不要恐嚇」。

4月14日校方就上課內容與該師進行討論，建議該師聚焦學生投訴內容，卻被部分擷取、扭曲為「中原大學禁止老師在課堂上講中華民國」！針對該師誣指中原大學禁止老師在課堂提及「中華民國」及「武漢肺炎」等扭曲事實之言論，並在媒體上播放斷章取義、偏離事實之部分錄音檔，中原大學公布當天行政主管與招老師對話之脈絡及完整內容，提供大眾了解與評斷。

請繼續往下閱讀...

▲▼中原大學。（圖／翻攝Google Map）

▲中原大學。（圖／翻攝Google Map）

中原大學說明，該校於4月29日召開課程調查小組，經檢視上課影片及詢問當事人，證明該師確實在上課時講述與課程專業無關且確實有針對特定學生發表所檢舉之言論。建議後續交由教務處予以輔導處理，全案結束。未料，5月11日該師卻與立委召開記者會，以「中原大學禁止老師在課堂上講中華民國」為主軸，刻意模糊焦點、顛倒是非。

中原大學強調，招名威近來透過媒體所披露的片面資訊，不僅傷害中原大學，更造成社會對立與不安，中原大學深感遺憾。為還原事實真相，避免有心人士利用此事件混淆視聽、顛倒是非，中原大學特將本事件之始末公諸於世。

除了讓整個事件透明外，中原大學呼籲，「校園，是個學習尊重的地方，不是製造仇恨的地方； 校園，是各地學生認識中華民國的地方，不是誤解中華民國的地方； 校園，是教育的地方，不是操弄政治的地方！」

▲▼中原大學生物科技系副教授招名威於課堂中講「武漢肺炎」，引發陸生不滿。（圖／何志偉辦公室提供）

▲招名威於5月11日召開記者會。（圖／何志偉辦公室提供）

最後，中原大學重申，中原為中華民國之大學，所聘任之老師皆受中華民國之保障，校方從未禁止老師在課堂上提及中華民國。中原一向以營造友善校園為教育使命，保障任何國家或地區學生的受教權，強調彼此尊重。任何老師在課堂上，學生若有反應教學意見，本校基於保障學生學習的立場，均會要求改善並加強輔導。此次行政單位在處理過程中，若有用語不夠精準之處，校方亦將要求改進。

中原也說，將針對特定老師忽視教學品質並以片面資訊引發社會對立及誤解之事，本校保留法律追訴權。此次事件，教育部已組成專案小組赴校調查。中原歡迎教育部儘快派員調查此事，讓事件能夠更全面、更透明。

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