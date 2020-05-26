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爆冷門！桃市府民政局長陳靜航接任　鄭文燦宣布第二波人事調整

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▲桃市府民政局長由陳靜航接任。（圖／市府提供）

▲桃市府民政局長由陳靜航接任。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦繼521發布市府首波人事布局後，26日再度宣布客家事務局局長何明光陞任副祕書長，兼代理客家事務局局長。勞動局長陳靜航接任民政局長，中壢區長吳宏國陞任勞動局長，將於明(27日)宣誓就職。另外，中壢區長職缺由平鎮區長鄭詩鈿調任，平鎮區長職缺由平鎮區副區長鄭錦文陞任。

鄭市長表示，何明光副秘書長從基層公務員做起，做事認真踏實，曾任地政事務所主任、地政局專門委員、平鎮區長、客家事務局局長，資歷豐富、業務嫻熟，在客家局長任內，扎根客家文化，推動「浪漫臺三線」前瞻建設，成績有目共睹。因此請他接任副秘書長兼代理客家事務局局長，協助民政業務、區政建設及文化建設的協調整合。同時，「桃園航空城計畫」將進入區段徵收工程的階段，也要借重何副秘書長的地政專業，協助推動航空城計畫。

而民政局長由勞動局長陳靜航接任，陳局長曾任本府副秘書長、勞動局長、桃園市工商發展投資策進會總幹事。新任勞動局長吳宏國是中央大學土木碩士，曾任水務局簡任技正、中壢區長，具備工程專業，為人誠懇謙和，善於溝通協調。鄭市長相信，吳局長能夠從勞工的角度出發，替勞工解決問題，保障勞工權益。並且借重吳局長的工程專業，強化工安、職安稽查，落實《職業安全衛生法》，守護勞工安全。

桃園市前副市長游建華、市府民政局王安邦520入閣，牽動市府人事佈局。市長鄭文燦首先於21日於市政會議，宣布副市長由教育局長高安邦升任，高安邦職缺由前勞動部政務次長林明裕接任後，26日再度發布第二波人事布局，其中，陳靜航接任民政局長最令各界出呼意料之外。

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