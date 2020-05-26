桃園無人自駕巴士6月領試車牌　青埔社區聯外開放場域測試中

▲桃園無人自駕巴士，目前正進行A17領航站社區聯外開放場域測試。（圖／經發局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦26日表示，桃園自駕車技術研發中心與資安物聯網驗證中心的營運商勤崴科技，於今（2020）年2月已取得全國首張可營運試車牌，預計6月領試車牌，目前正進行A17領航站社區聯外開放場域測試，長期計畫將結合A17領航站、A18高鐵桃園站、A19桃園體育園區站三個捷運車站，讓無人自駕車成為最後一哩路的運輸工具。

▲▼市長鄭文燦表示，桃園無人自駕巴士正進行A17領航站社區聯外開放場域測試。（圖／經發局提供）

鄭文燦市長26日前往桃捷青埔機廠行控大樓演講廳，出席「桃園青埔自駕巴士通過無人載具科技創新實驗計畫專家座談暨成果發表會」活動時做出上述表示，並感謝國發會、交通部、經濟部全力支持測試運行，提高系統穩定性及成熟度，讓桃園成為自駕車產業的領頭羊，未來將逐步推動包括智慧路燈系統、5G棒球場等創新智慧項目，開創智慧城市新的里程碑。

▲▼桃園無人自駕巴士，目前正進行A17領航站社區聯外開放場域測試。（圖／經發局提供）

鄭文燦進一步指出，桃園自駕車技術研發中心與資安物聯網驗證中心的其營運商勤崴科技公司，於今（2020）年2月已取得全國首張可營運試車牌，5月再協助台灣智駕公司通過經濟部「無人載具科技創新實驗計畫」審查，預計6月領試車牌，先從前置的高精地圖、智慧路口設施、充電站與路側安全告示牌面等開始作業，9月進行自駕巴士上路運行測試，最快12月開始模擬大眾運輸接駁情境。

而桃園針對自駕巴士規劃短中長期三階段目標，目前已完成桃捷青埔機廠封閉場域測試的短期目標，中期目標規劃A17領航站社區聯外道路開放場域測試，長期目標則串聯A17領航站至A19桃園體育園區站青埔特區實驗基地，盼完成最後一哩路的運輸工具，未來串聯高鐵及機捷等軌道運輸，滿足市民點對點的接駁需求，提升公共運輸服務量能。

市府於青埔示範區域，不僅推動智慧路燈計畫，也率先引進Gogoro、GoShare、iRent等共享運具，並鼓勵企業捐贈設置社區型YouBike站，未來更將規劃開發5G棒球場及空氣盒子等智慧科技產業，待自駕車於青埔特區完成測試後，相關技術亦可擴大應用於大溪石門水庫等場域，推廣電動車、電動船等低碳運輸服務，提升綠色旅遊品質及交通便利性。包括市議員游吾和、交通部次長王國材、國發會副主委鄭貞茂、經濟部技術處長羅達生、市府經發局長郭裕信、桃捷公司董事長劉坤億、亞洲矽谷計畫執行中心行政長李博榮、光世代建設開發公司董事長陳光雄、中華智慧運輸協會副理事長張學孔均一同出席活動。

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