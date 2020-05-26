　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園無人自駕巴士6月領試車牌　青埔社區聯外開放場域測試中

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園無人自駕巴士，將於青埔示範運行接駁。（圖／經發局提供）

▲桃園無人自駕巴士，目前正進行A17領航站社區聯外開放場域測試。（圖／經發局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦26日表示，桃園自駕車技術研發中心與資安物聯網驗證中心的營運商勤崴科技，於今（2020）年2月已取得全國首張可營運試車牌，預計6月領試車牌，目前正進行A17領航站社區聯外開放場域測試，長期計畫將結合A17領航站、A18高鐵桃園站、A19桃園體育園區站三個捷運車站，讓無人自駕車成為最後一哩路的運輸工具。▲桃園無人自駕巴士，將於青埔示範運行接駁。（圖／經發局提供）

▲▼市長鄭文燦表示，桃園無人自駕巴士正進行A17領航站社區聯外開放場域測試。（圖／經發局提供） ▲桃園無人自駕巴士，將於青埔示範運行接駁。（圖／經發局提供）

鄭文燦市長26日前往桃捷青埔機廠行控大樓演講廳，出席「桃園青埔自駕巴士通過無人載具科技創新實驗計畫專家座談暨成果發表會」活動時做出上述表示，並感謝國發會、交通部、經濟部全力支持測試運行，提高系統穩定性及成熟度，讓桃園成為自駕車產業的領頭羊，未來將逐步推動包括智慧路燈系統、5G棒球場等創新智慧項目，開創智慧城市新的里程碑。▲桃園無人自駕巴士，將於青埔示範運行接駁。（圖／經發局提供）

▲▼桃園無人自駕巴士，目前正進行A17領航站社區聯外開放場域測試。（圖／經發局提供）▲桃園無人自駕巴士，將於青埔示範運行接駁。（圖／經發局提供）

鄭文燦進一步指出，桃園自駕車技術研發中心與資安物聯網驗證中心的其營運商勤崴科技公司，於今（2020）年2月已取得全國首張可營運試車牌，5月再協助台灣智駕公司通過經濟部「無人載具科技創新實驗計畫」審查，預計6月領試車牌，先從前置的高精地圖、智慧路口設施、充電站與路側安全告示牌面等開始作業，9月進行自駕巴士上路運行測試，最快12月開始模擬大眾運輸接駁情境。

而桃園針對自駕巴士規劃短中長期三階段目標，目前已完成桃捷青埔機廠封閉場域測試的短期目標，中期目標規劃A17領航站社區聯外道路開放場域測試，長期目標則串聯A17領航站至A19桃園體育園區站青埔特區實驗基地，盼完成最後一哩路的運輸工具，未來串聯高鐵及機捷等軌道運輸，滿足市民點對點的接駁需求，提升公共運輸服務量能。

市府於青埔示範區域，不僅推動智慧路燈計畫，也率先引進Gogoro、GoShare、iRent等共享運具，並鼓勵企業捐贈設置社區型YouBike站，未來更將規劃開發5G棒球場及空氣盒子等智慧科技產業，待自駕車於青埔特區完成測試後，相關技術亦可擴大應用於大溪石門水庫等場域，推廣電動車、電動船等低碳運輸服務，提升綠色旅遊品質及交通便利性。包括市議員游吾和、交通部次長王國材、國發會副主委鄭貞茂、經濟部技術處長羅達生、市府經發局長郭裕信、桃捷公司董事長劉坤億、亞洲矽谷計畫執行中心行政長李博榮、光世代建設開發公司董事長陳光雄、中華智慧運輸協會副理事長張學孔均一同出席活動。

・不只划算，是超級划算

ET快訊
高中立志「一定逃離鬼島！」　他留歐4年想台灣了：沒想像中美好
吳朋奉猝逝　「初戀」苗可麗記者會當場淚崩
「對不起，原來我們一直都唸錯」　BMW用2秒教你正確品牌發音
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南投魚池多處野溪護岸淘空　恐「因小失大」成大災情

配合中央防疫鬆綁　中央大學6月1日起體育場館開放、恢復外車入校

羅東博愛醫院獎學金6年陪伴青春　卡巴迪小國手陳柏儒長大要回饋社會

疫情漸緩　池上將舉辦馬拉松暨大坡池步道健走活動

雲林大成商工美容科成果展　「世紀」主題造型走秀令人驚艷

新冠肺炎疫情漸緩　台東環保局舉辦小型環保運動會

蘭嶼鄉獲1200萬經費　台東縣政府啟動老舊遊憩設施改善

澄黃蜂蜜自己生產！林管處輔導林下養蜂　將成利嘉社區特色產業

桃園無人自駕巴士6月領試車牌　青埔社區聯外開放場域測試中

國立屏東大學全國首創智慧機器人學系　109學年度正式招生

辛苦做鐵工、外送獨立撫養3歲兒　24歲爸：孩子能平安長大都值得

《火箭101》Sunnee泰國家曝光！！　團員驚呼：就是一個泰國富婆

「爬6樓」救窗外女童！獲一間房 30歲冷氣工：只是做了普通的事

記錄生產瞬間！過程抽筋、陣痛　他陪伴老婆心疼幫擦汗：辛苦了

林志穎大直豪宅內部曝光　窗簾.電燈全部用聲控...超先進!!!

騎車未戴安全帽+闖紅燈網看傻　2警知法犯法...所長：內部懲處

高雄豪雨積水「1天內全退光」韓國瑜開直播：再1年半根除水患

小甜甜出院2天急復工　曝愷樂狀況「她一定不好受」

口袋美食推薦！嘉義5間必吃店家 綿密珍奶舒芙蕾、多汁燒肉丼飯

腿部帶動腹部出力的自虐練腹法 堅持訓練一周...網驚：快速見效

南投魚池多處野溪護岸淘空　恐「因小失大」成大災情

配合中央防疫鬆綁　中央大學6月1日起體育場館開放、恢復外車入校

羅東博愛醫院獎學金6年陪伴青春　卡巴迪小國手陳柏儒長大要回饋社會

疫情漸緩　池上將舉辦馬拉松暨大坡池步道健走活動

雲林大成商工美容科成果展　「世紀」主題造型走秀令人驚艷

新冠肺炎疫情漸緩　台東環保局舉辦小型環保運動會

蘭嶼鄉獲1200萬經費　台東縣政府啟動老舊遊憩設施改善

澄黃蜂蜜自己生產！林管處輔導林下養蜂　將成利嘉社區特色產業

桃園無人自駕巴士6月領試車牌　青埔社區聯外開放場域測試中

國立屏東大學全國首創智慧機器人學系　109學年度正式招生

敦睦艦隊染疫約談88人　國防部將公布完整報告

新竹華江街浪貓「同位置」遭虐殺　愛爸痛心：半個月已經3隻

吳朋奉告別式確定！6月7日板橋殯儀館送影帝最後一程

中職／江辰晏戰德寶拉盼止對戰中信跨季3連敗　象獅打線出爐

勞動部長許銘春：政府每年撥補200億　勞保年金2026年還是會破產

新一代設計展攜手人氣網紅六指淵　39年來首度線上開展

不是花瓶！「首位黑人世界小姐」比賽後攻讀雙學位　後來成為外交專員

蔡佩軒憶甜蜜初戀2度淚崩...曝光男友「超浪漫驚喜」！

嬰幼兒呼吸道較窄 長時間戴口罩恐增加「窒息風險」

NOVA情報誌／都會通勤x買菜代步　有「電」就Go！

大媽「鬼切左轉」翻一圈跌地　罵2分鐘後騎走…車主傻眼

地方熱門新聞

即／桃園深夜死亡火燒車！3死均成焦屍

豪雨剛下完　台南驚見垃圾海岸線

台南安平四草大橋男浮屍身分查出

桃園捷運綠線高架工程　進度超前

桃園重大交通建設　投資超過3,000億

水上運動訓練基地動土　徐榛蔚金鏟贈龍舟隊員

台東提升防疫效能　2部病毒檢驗儀上線啓用

茶花莊園遭獨角仙軍團入侵

雲林3兄弟搶工程　派小弟、熱褲妹1天4次給車撞

第一大排疑施工不當淹沒稻田　農民砲聲隆隆

九龍大樓24死　白布條掀恐怖傳聞

國慶煙火將首度在台南舉辦

公有委外停車場紓困　

台南市環保局招考清潔隊臨時人員

更多熱門

相關新聞

10人歡聚成「最後晚餐　他與2同事命喪「火棺材」

10人歡聚成「最後晚餐　他與2同事命喪「火棺材」

一名30歲的趙姓男子25日深夜22時許，與10多名朋友聚餐後，開車載其他兩名男子，行經桃園市大竹南路轉彎處時，疑因車速過快，撞上路邊限速桿，導致車子瞬間起火燃燒，車內三人也活活被燒死。怎料，原本開心的聚餐，卻儼然成了三人最後的晚餐，讓人感到相當不捨。

桃園3死車禍　家屬返事故現場招魂

桃園3死車禍　家屬返事故現場招魂

撞擊瞬間曝！福斯GTI炸出火球　3男燒成焦屍

撞擊瞬間曝！福斯GTI炸出火球　3男燒成焦屍

桃園深夜火燒車3死　自撞電線桿瞬間起火

桃園深夜火燒車3死　自撞電線桿瞬間起火

桃園酒店舞廳解禁　6/1起恢復營業

桃園酒店舞廳解禁　6/1起恢復營業

關鍵字：

桃園無人自駕青埔勤崴科技

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！

女學生控教授性侵大逆轉！錄音檔曝光　她嬌羞：你捏我

桃園汽旅開趴！20男女「轟炸5hrs」業者傻了

影帝吳朋奉倒在陽台死亡多時　姪女悲痛：約好了一起出門

中壢夫妻欠3月房租！爆嗆房東「疫情可以拖延」

文大女友遭公車輾斃　國手忍1年崩潰

杏鮑菇秘密大公開：餓了就「殺蟲吃」

揭密13名「台灣人大代表」身分！　只有1人在台出生

潘瑋柏揪2天后吃飯　釣出羅志祥！

正妹練習生嗆金主乾爹　網列3點轟沒品

「蔡英文作票」PO影片涉造謠　結局逆轉

愷樂偷腥代言慘被換...新任出爐是「謝和弦辣妻Keanna」！

影片曝光！汽旅20男女戰5hrs…浴池內水全變色

不爽店家寫「武漢肺炎」！黃安當場塗改：井蛙的錯別字

快訊／賭王何鴻燊病逝享耆壽98歲！

更多

最夯影音

更多
辛苦做鐵工、外送獨立撫養3歲兒　24歲爸：孩子能平安長大都值得

辛苦做鐵工、外送獨立撫養3歲兒　24歲爸：孩子能平安長大都值得
《火箭101》Sunnee泰國家曝光！！　團員驚呼：就是一個泰國富婆

《火箭101》Sunnee泰國家曝光！！　團員驚呼：就是一個泰國富婆

「爬6樓」救窗外女童！獲一間房 30歲冷氣工：只是做了普通的事

「爬6樓」救窗外女童！獲一間房 30歲冷氣工：只是做了普通的事

記錄生產瞬間！過程抽筋、陣痛　他陪伴老婆心疼幫擦汗：辛苦了

記錄生產瞬間！過程抽筋、陣痛　他陪伴老婆心疼幫擦汗：辛苦了

林志穎大直豪宅內部曝光　窗簾.電燈全部用聲控...超先進!!!

林志穎大直豪宅內部曝光　窗簾.電燈全部用聲控...超先進!!!

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面