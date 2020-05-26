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滯俄國人96人搭機返台「9人有異狀」　採檢後同送集中檢疫所

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記者沈繼昌／桃園報導

滯留俄羅斯94名國人與2名俄籍配偶，從俄羅斯飛抵日本再搭機返台，26日傍晚歷經漫長旅程終於回到桃園國際機場，經過防疫檢查後，有9人在最近兩週內曾出現呼吸道症狀，在機場採檢後，全體96人一起送往檢疫所進行集中隔離檢疫14天。

▲96名滯留俄羅斯國人26日下午近5時返抵國門，雖然一臉疲憊，但日航在登機門貼上「歡迎回家」字樣，讓返台國備感溫馨。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲96名滯留俄羅斯國人26日下午近5時返抵國門，雖然一臉疲憊，但日航在登機門貼上「歡迎回家」字樣，讓返台國備感溫馨。（圖／記者沈繼昌翻攝）

滯留俄羅斯的台灣民眾，26日凌晨搭乘日航班機從俄羅斯莫斯科起飛，抵達日本東京羽田機場後再轉搭日本航空定期航班返台，班機於傍晚4時27分抵達桃園國際機場，包括94名國人與2名俄籍配偶，總計96人。

▲96名滯留俄羅斯國人26日下午近5時返抵國門，依序接受各項防疫檢測程序。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲96名滯留俄羅斯國人26日下午近5時返抵國門，依序接受各項防疫檢測程序。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃機公司指出，旅客下機後，除9名一般旅客外，其餘96人在候機室作業，由國境疾管人員審核健康聲明暨檢疫通知書，再區分每10人1組保持社交距離，依序通過移民署證照查驗、提領行李、海關稽查等入境程序。

▲96名滯留俄羅斯國人26日下午返抵國門，接受防疫人員各項程序。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲96名滯留俄羅斯國人26日下午返抵國門，接受防疫人員各項程序。（圖／記者沈繼昌翻攝）

在莫斯科攻讀國際新聞學博士的楊先生說，有一年多沒回台，據當地新聞報導，俄羅斯感染新冠肺炎人數還是很多，但治安與民生物資狀況還算良好，經過好一番功夫終於回到台灣，回台後最想喝俄羅斯沒有的台灣珍珠奶茶，最好再配上雞排，十分想念台灣的美食。

當交換生的陳同學指出，到俄羅斯約3個月，學校都改成網路上課，短期內不會打算再回去，當地疫情在數據上看來蠻嚴重的，居民都待在家裡，不過俄羅斯政府處理措施還不錯，疫情趨於嚴重後，大家都會戴上口罩，一般民生物資也不虞匱乏。

▲96名滯留俄羅斯國人26日下午返抵國門，接受防疫慘檢後登上防疫專車前往檢疫所。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲96名滯留俄羅斯國人26日下午返抵國門，接受防疫慘檢後登上防疫專車前往檢疫所。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國境單位人員透露，下機後有9人在健康聲明提到，過去2週曾出現呼吸道症狀，先送往航廈外的採檢站採檢後，96名旅客分乘5輛防疫車隊前往檢疫所集中隔離檢疫14天。

另外，外交部說明，俄羅斯新冠肺炎疫情自3月起確診數據急遽升高，目前累計超過35萬例確診、超過3600人死亡，日前旅俄台人呼籲政府協助返國，經協商後，日本航空決定派出專機赴俄協助日籍民眾返台，這般專機26日凌晨從莫斯科國際機場（SVO）出發，上午飛抵東京成田機場（NRT），便利國人轉乘班機返台，外交部非常感謝俄羅斯與日本等相關單位協調機位等過程，提供台灣各項協助。

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