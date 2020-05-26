涉欠安妮150萬酬勞　前經紀人竟「搞失蹤」！律師怒求一造辯論判決

▲安妮控前經紀人趙崇伶，欠她150萬元酬勞，多次調解都未果。26日民事開庭，趙女卻請假未出庭，律師怒求法官一造辯論判決。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者孫于珊／台北報導

俄羅斯裔女藝人安妮（Anna）的前經紀人趙崇伶，涉積欠安妮150萬元酬勞，雖然刑事不起訴，但民事調解期間，趙女多次缺席，如今台北地院26日下午針對民事部分首度開庭，趙女卻請病假，令安妮的律師痛批趙女沒誠意解決事情，並認為趙女無故不到庭不合法，請求一造辯論判決。

其實趙女被媒體喻為「演唱會蟑螂」，涉多起演唱會詐欺案，佯稱幫玖壹壹、林俊傑、劉德華、韓團VIXX等辦演唱會，騙投資人400多萬元，還賣門票騙歌迷，如今連安妮也成為受害人。

律師高振格表示，趙女未出示診斷證明，請假不合法，且歷經5、6次的調解過程中，趙女有2、3次都臨時缺席，不是以自己身體不適，就是以母親身體不適為由，致電請假，如今又故技重施不到庭，令他認為趙女毫無誠意，請求法官以一造辯論判決。

律師還說，安妮也有對趙女提告詐欺，雖趙女不否認欠安妮酬勞，但北檢認定趙女未施詐術，所以不起訴。不過趙女在偵查中卻反控安妮欠她車資、服裝費等，要求抵銷酬勞，認為趙女這些主張根本是臨訟做出的無稽之談！

法官庭末諭知暫定6月12日宣判，但若趙女在期間內有提出診斷證明，法官認為請假合法，將再視情況決定是否再開庭。

趙女是汎迪國際廣告有限公司負責人，2014年安妮與趙女簽訂3年經紀合約， 但安妮指控，2017年7月汎迪公司登記證被廢止，趙女卻還繼續幫她安排工作，卻不付演出報酬，因此決定提告。

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