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配合中央防疫鬆綁　中央大學6月1日起體育場館開放、恢復外車入校

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▲因應疫情逐漸舒緩，國立中央大學決定6月1日起校內體育場館將恢復全時段開放、校外車輛也可入校。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲因應疫情逐漸舒緩，國立中央大學決定6月1日起校內體育場館將恢復全時段開放、校外車輛也可入校。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

因應國內疫情趨於平穩鬆綁，國立中央大學將於6月1日恢復外車入校、校內體育場館也將恢復全時段開放，第一階段恢復外車進入將先開放教職員生與校友為主，7月1日起第二階段再開放給校外人士；此外，全校各館舍仍將實施體問測量檢測，學生上課部分則回歸正常實體上課，港澳與陸生進行線上教學課程仍可繼續。

中央大學指出，配合中央流行疫情中心防疫措施，中大師生在各館舍仍將實施「單一入口」體溫檢測措施，直到教育部發文公告政策鬆綁，學生上課方面，各課程將回歸正常實體上課，未返台的陸生與港澳學生進行線上課程仍可繼續，已採線上或混成式教學課程，經授課教師與學生協調同意者，得繼續維持線上或混成式教學至期末結束。

中大對外各場館，圖書館將於6月1日恢復校外人士入館措施，但入館前仍需遵守相關防疫規定，餐廳仍配合全校各館舍「單一入口」體溫檢測措施管控，入內須戴口罩、桌椅減半、管制人數 150人以內；中大會館因作為境外生防疫住所，對外開放將延到10月以後。

此外，中大配合中央疫情指揮中心推行「防疫新生活運動」，辦理大型活動可不受室內100人、室外500人之限制，師生應落實勤洗手、呼吸道衛生與咳嗽禮節等良好個人衛生習慣，外出活動時，應維持室內1.5公尺、室外1公尺以上社交距離，若無法維持則應佩戴口罩，學校未來將視疫情狀況隨時調整相關防疫措施。

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