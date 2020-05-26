女站14樓頂女兒牆外　帥哥警伸手環抱！女驚呼：我在看風景啊

▲1名女子24日上午在桃園市蘆竹區中山路某棟大樓14樓頂樓女兒牆外站立，引發住戶驚慌報警。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

一名年約20歲年輕女子24日清晨獨自站在桃園市蘆竹區某大樓14樓頂樓女兒牆外站立，社區住戶發現恐慌不已報警處理，一名帥哥型員警抵達現場見女子沒有任何防護措施，果斷自後環抱女子將其拉回牆內帶往安全處，女子隨後解釋「只因心情不好才到頂樓看風景」，員警還是暫時保護管束，並通知其家人前來帶回保護，結束一場虛驚。

▲1名女子24日上午在桃園市蘆竹區中山路某棟大樓14樓頂樓女兒牆外站立，員警悄悄靠近女子。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹警分局指出，24日清晨8時許，南崁派出所接獲報案，女子登上中山路某棟大樓頂樓14樓女兒牆外站立，當時正值上班尖峰，不少住戶與路人發現女在頂樓外牆站立，懷疑有尋短念頭都嚇了一大跳，警方立即出動4名員警趕往處理。

▲1名女子24日上午在桃園市蘆竹區中山路某棟大樓14樓頂樓女兒牆外站立，員警決定環抱女子，保護其安危。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警趕到頂樓時，見女子站在女兒牆外戴耳機聽音樂，因擔心女子安危，員警悄悄上前趁其不備自後方出手環抱女子，將其帶牆內往安全處，女子一陣驚呼解釋「我在看風景啊」，因為工作壓力問題導致心情不佳，所以才前往頂樓聽音樂與看風景，沒想到造成社區住戶困擾。

警方指出，雖然年輕女子並無自戕傾向，但還是擔心可能發生意外，主動通知女子家人前來帶回照顧，整個過程歷時約20分鐘，雖未造成任何危害，女子渾然不覺自身的荒誕行逕已造成他人恐慌困擾，這起事件考驗員警臨場快速反應能力，也博得社區住戶一致好評。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

►二手票券豐富你的生活

【更多新聞】

►驚悚撞擊影片曝！福斯GTI撞限速桿「瞬間炸出火球」 車上3男活活燒成焦屍

►10人歡聚成「最後晚餐」…他34分鐘後自撞限速桿！與2同事命喪「火棺材」

►男開車癲癇發作衝路旁3公尺深水溝 「翻成四腳朝天」警急救