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女移工說不要！「要跟老闆娘講」　色雇主還是伸手進內褲…判2年

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▲桃園市李姓男子於2018年間三度違反外籍女移工意願，強制猥褻其胸部與下體得逞遭法院判處2年有期徒刑。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲桃園市李姓男子於2018年間三度違反外籍女移工意願，強制猥褻其胸部與下體得逞遭法院判處2年有期徒刑。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市李姓男子雇用外籍女移工，涉嫌在2018年1月至4月間與女移工獨處時，不顧女移工「這樣不對、亂七八糟、放手」等語反抗，甚至還以嘴咬其手部，但李仍強行伸入其內衣與內褲撫摸胸部與下體，以此方式至少3次強制猥褻得逞，女移工不甘受辱提告李男，桃檢以強制猥褻罪嫌起訴；桃院地院法官判處李男2年，本案還可上訴。

檢警調查，經營工廠的李姓男子遭指控於2017年12月至2018年5月間雇用某女性移工擔任工廠作業員，2018年1月31日下午2時許，李男在員工2樓宿舍見女移工獨自一人等待仲介欲帶其去醫院看診時，突然伸手至其內衣襲胸，女移工因而反抗還以嘴咬其手部，「我是工人，如果繼續這樣，我要跟老闆娘說」等語表達拒絕之意，但李仍違反其意願，將手伸入女移工內衣、內褲撫摸胸部與下體強制猥褻得逞。

同年4月19日晚間9時與4月25日上午7時，分別在員工2樓宿舍與1樓餐廳趁女移工打電話給家人與用餐之際，以相同方式強制猥褻其胸部與下體得逞，隔月女移工向仲介反映要搬離工廠，並對李男提告。

李姓男子在偵訊時矢口否認有任何強制猥褻犯行，辯稱沒有撫摸女移工身體隱私部位，這些都是不實指控，辯護人則以案發時李男因身體不適至宿舍休息，下午3 時許與帶女移工去看病之仲介接觸，但女移工卻未向仲介反映遭受身體或性自主上被侵犯，顯有悖於常情，且因女移工請假看病，工廠機台需持續運作，因此由李男接手其作，當日根本沒前往宿舍，有不在場證明等語。

桃園地院根據檢警提供雙方支錄音檔等證據，根據院方調查，李男在3次案發時間對女移工撫摸胸部與下體等處之行為，或係伸入其內衣、內褲，女移工數度表達不願意後仍執意為之，其行為即已結束之性騷擾犯行，李男基於強制猥褻犯意等行為已可認定，根據女移工與李男雙方所述，足證李男犯行均堪認定，應依法論科，依刑法第224 條強制猥褻罪判處有期徒刑2年，本案還可上訴。

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