這次有機會！桃機第三航廈四度招標　2場次廠商說明會額滿將視訊轉播

▲桃園機場第三航廈示意圖。（圖／翻攝自桃園機場官網）

記者賴文萱／台北報導

桃園機場第三航廈主體工程因設計複雜、成本過高，先前已三度流標，交通部調增經費，由340.31億元，增為445億3千餘萬元，已有多家廠商洽詢。桃機公司表示，這次修正建設計畫大幅改善廠商施作條件，也降低工程難度，海內外廠商高度興趣，28日2場次廠商說明會已額滿，當天將同步開放線上視訊轉播。

為了爭取時效，三航廈主體航廈工程已經於5月11日上網公告，預算金額合理考量市場行情，由原新台幣340.31億元，調增為445億3千餘萬元，已有多家廠商洽詢。

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▲桃園機場第三航廈示意圖，主體工程已上網公告。（圖／翻攝自桃園機場官網）

桃機將於28日上午10時及下午2時共計2場次的廠商說明會，目前上午場次名額已額滿，下午場報名也接近額滿。桃機表示，由於本次修正計畫內容大幅改善廠商施作條件，降低工程施工難度，合理反映經費需求，因此引起海內外廠商高度興趣；也有不少國外廠商反應，因為疫情無法來台灣參與說明會，同時因為本次說明會報名踴躍，經考量決定開放網路直播，讓無法親至現場的廠商線上報名參與。

機場表示，網路直播可以同步收看會議實況，但不提供翻譯，提問也將採會後以書面或電子郵件方式辦理，由於頻寬有限，請報名廠商於報名截止前儘速報名，有意參與廠商可至報名系統登錄，桃機公司將提供線上會議帳號。相關資訊可掃描QR code或至https://reurl.cc/20QMYv網址填妥系統表單報名。

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