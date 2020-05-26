後疫新生活　竹山鎮長陳東睦探視社區據點關懷長者

▲▼竹山鎮長陳東睦，探視社區據點關懷長者，在疫情趨緩後，展開的防疫新生活。（圖／竹山鎮公所提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

疫情趨緩，國內也開始了防疫新生活，針對社區、社團從5月中陸續開放回歸正常，竹山鎮長也開始走訪社區關懷長輩，關懷訪視好久不見的長者閒聊，同時也不忘宣導，雖然疫情穩定控制，但防疫工作仍然要落實。



竹山鎮公所配合政策，從15日開始與縣府同步，針對社區關懷據點、c級巷弄長照站及長青健康活力補給站等，先恢復活動，有鑑於疫情穩定控制，針對轄內活動中心的使用，公所也再放寬，開放25日之後的活動補助案申請。目前不少社區、社團恢復集中上課、用餐，26日竹山鎮長陳東睦特別走訪竹山社區關懷大家，與長輩跳跳舞，動動筋骨。

竹山社區據點從18日開始恢復正常上課，不少長輩都高興極了，疫情讓它們好久沒出門、也沒跟老朋友聚在一起，感覺真的要生鏽了，不少長輩異口同聲表示，若再不開放，也許就走不動了。上午課程安排是有氧舞蹈課，長輩表示，能動一動真的很好。

鎮長陳東睦表示，最近大家真的悶壞了，為了讓大家能活絡筋骨，公所公共空間慢慢開放，希望能為大家解解悶，不過雖然疫情趨緩，惟中央流行疫情指揮中心尚未完全解除防疫，所以活動進行時，一些必要的規定還是必須準守，像是參加者資訊、空間通風情況、社交距離、基本的測溫消毒等等，這些一樣都不能少。

竹山鎮長陳東睦接下來，會到每一個社區去關懷長者，也會針對申請補助的社團，去關心大家，希望大家能一起快樂度過後疫新生活。

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