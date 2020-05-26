指揮中心建議軍艦配置「即時診斷設備」　國防部：已採購17套PCR檢測儀器

▲國防部召開記者會報告「海軍敦睦支隊遠訓染疫調查」進度。（圖／記者呂佳賢攝）



記者林銘翰／台北報導

中央流行疫情指揮中心26日公布敦睦艦隊抗體檢驗結果，共發現36名病毒核酸檢驗陽性之確定病例，以及8名血清抗體陽性之極可能病例，所有病例皆為磐石艦人員，該艦已有四波人傳人疫情，指揮中心也針對國軍防疫提供六項建議措施。對此，國防部下午5時召開臨時記者會，軍醫局長陳建同表示，國軍已經完成採購17套PCR（Polymerase chain reaction，聚合酶鏈鎖反應）檢測儀器，若疫情需要隨時可以使用。

中央流行疫情指揮中心26日公布敦睦艦隊抗體檢驗結果，共發現36名病毒核酸檢驗陽性之確定病例，以及8名血清抗體陽性之極可能病例，所有病例皆為磐石艦人員，該艦已有四波人傳人疫情。

指揮中心表示，確定病例中最早發病日為抵達帛琉之前，且感染源不明，顯示3月當時國內有零星社區感染個案，然而經密切監測與追蹤，本起群聚事件並未造成帛琉及台灣社區次波傳染。

因應本次群聚，指揮中心也參考美國國防部資料及感染管制相關指引，並邀集國內專家及相關單位召開會議，針對國軍防疫提供六項建議措施，包括依任務、性質及工作環境等屬性，依疫情狀況分級規劃應變處置；於軍艦配置即時診斷設備，或建立急件送驗機制，協助鑑別診斷；建立獨立雙軌回復機制，強化疫情回報與資訊傳送；接種重要疫苗，提升整體防疫效能；建立內部網絡機制以簡化行政流程，並強化健康監測，以及精進標準作業流程，確認文件內容一致性。

對此，國防部26日下午5時召開臨時記者會，針對「海軍敦睦支隊遠訓染疫調查」進度進行說明。陳建同表示，國軍目前防疫規定都按照相關計畫規劃，並依照新訓、戰甲砲、飛行部隊、高山站台、外離島、艦艇、廠庫、學校等個別訂定相關作法。此外，海軍也已採購PCR儀器並滾動配備，國軍亦有設立疫情指揮中心並加強相關回報。

陳建同也說，對於接種疫苗國軍正規劃相關預算，且國軍對於傳染病或肺炎等症狀，都依照衛情資訊系統每日上傳，並特別注意其他症狀、人數是否增加與群聚等。另外，各軍種都有相關因應作為，尤其海軍對於梯口防疫作業程序等作法，都有相關修訂。

陳建同表示，國軍已經完成17套PCR儀器的採購案，將分別於22日、27日分兩批次到貨，並完成三場相關訓練場次，目前都已經準備完善，「若疫情需要隨時可以使用」。

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