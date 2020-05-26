國立屏東大學全國首創智慧機器人學系　109學年度正式招生

▲屏東大學全國首創智慧機器人學系，於109學年度正式招生 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

國立屏東大學設立智慧機器人學系，於5月26日舉辦揭牌儀式，並於109學年度正式招生，為全國首創之大學部機器人領域專業學系，未來將促成產學研之資源整合，並將研發能量落實至實際應用層面，善盡大學社會責任。同步揭牌的還有智慧機械研發暨人才培育中心、機電整合丙級術科測試場地。

▲▼學生研發機器人。

屏東大學智慧機器人學系前身為99學年度創設之「電腦與智慧型機器人學士學位學程」，有鑑於全球對智慧製造技術升級的迫切性與日益增，原本彈性組織架構的學位學程，可能無法完全滿足產業界對機器人專長人才需求，校方近年來逐步增聘學程專任師資，強化原本較為不足的機械、自動化等專長，108學年度向教育部提案申請成立學系獲得通過，招生員額也由原本的29名增加至109學年度的36名，在少子化的時代，展現屏大強烈的企圖心。

今天揭牌典禮，展示人工智慧及機器人等成果，再佐以物聯網、虛擬擴張實境、自動控制)等子領域的整合應用。於機械主題結合達康POWERMILL國際知名CAM軟體公司，展出五軸精密加工技術製造複雜及精密的加工零件。另機器人主題則以基於ROS的人形機器人為研發平台，探究人形機構於各種環境下之適應度與應用。

王隆仁副校長兼學程主任表示，智慧製造為該系的重點發展方向，目前已與屏東工業區、加工出口區屏東分處及屏東農業生物科技園區等區域發展中心多間重點企業，進行產學策略合作，期能將優秀人才扎根於地方。

機器人學程三年級同學許峻瑋和何承諭表示，隨著學程改為學系，師資、設備都更加充實齊全，所開設的課程分得更細、更專精，有助於培養同學更多元的技能，畢業後就業的選擇更多，能符合產業對人才的需求。

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