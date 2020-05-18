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行動圖書車防疫大搞新創意　AI機器人生力軍上場說故事

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▲ 行動圖書車防疫大搞新創意 生力軍AI機器人上場說故事。（圖／新北市立圖書館提供）

▲ 行動圖書車防疫大搞新創意，AI機器人生力軍上場說故事。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

機器人上場說故事，小朋友個個睜大眼睛，興奮不已。受疫情影響，民眾都減少進出公共場所，新北市立圖書館除了透過「行動圖書車」將新書送到偏鄉校園，同時加入AI機器人說故事，讓可愛的機器人為煩悶的疫期生活帶來閱讀樂趣，同時開拓偏鄉孩童的學習視野。

新北市立圖書館表示，目前正如火如荼展開的新北閱讀節，除了推出許多精采的線上閱讀活動外，更派出行動圖書車及機器人生力軍「小布」，隨車說故事給小朋友聽。另外，還有「行動電子書房」，讓偏鄉學童學習使用平板電腦看電子書，體驗便利的線上閱讀。

新北市立圖書館說，行動圖書車的說故事時間，小朋友看到造型可愛的機器人「小布」都很興奮，聽小布說故事，搶著與小布互動，或者開心的用平板電腦看電子書，猶如變形金剛，機動性高的行動圖書車，除了透過擺攤的方式，深入新北市各鄰里社區、交通據點、偏鄉小學。

讓民眾可以直接現場辦證、借書，為豐富偏鄉學童的數位閱讀經驗，更打造了「行動電子書房」，除了有20吋平板螢幕，提供電子資源使用介紹及知識互動服務，還可免費借用平版電腦，線上借閱10萬餘冊電子書。希望透過有趣的方式，讓偏鄉學童可以有新奇的數位學習體驗。

新北市立圖書館表示，新北市目前共有3輛「行動圖書車」，提供偏遠國小駐點服務，出發前均全車消毒，期間並定時進行設備消毒，以落實防疫為基礎，透過戶外閱讀的方式將新書送到偏鄉校園，讓閱讀不因疫情而產生距離。行動書車服務地點目前以偏鄉學校與交通據點為主，若各單位有需求提出申請，亦會配合定點服務。

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