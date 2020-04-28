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副校長被「全班40人控訴」　4年來酷愛「圖釘扎屁股、摸胸」：都是假的

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▲福州一名副校長被爆出體罰、性騷擾學生。（圖／翻攝自上游新聞，下同）

▲福州一名副校長被爆出體罰、性騷擾學生。（圖／翻攝自上游新聞，下同）

記者劉亭／綜合報導

福州40多名學生26日聯名發表文章，控訴17年前的小學班主任高某虐待、猥褻、語言侮辱長達4年，一位受害者指出，曾被用圖釘扎屁股、風油精塗在嘴唇上，造成了兒時陰影，希望他出面公開道歉。但陸某回應，從來沒有做過這些事，將用法律捍衛名譽。

綜合陸媒報導，福州市台江區第二中心小學（簡稱福州台二小）97級二班的43位學生，今年4月通過微信開了一個「同學會」，大家紛紛開始控訴老師當初的惡行惡狀，造成全部人的陰影，雖然已經過去了20年，但仍如惡夢一樣纏繞著每個人。

▲福州一名副校長被爆出體罰、性騷擾學生。（圖／翻攝自上游新聞，下同）

網友「卓尼基」26日在微博發文控訴，在三年級至六年級期間，頻繁對全班學生無差別使用暴力，打耳光、捏臉、圖釘紮屁股、戴風油精口罩、透明膠捆臉、下跪等體罰，並且對發育較早的女生「上下其手」。

時間回到2000年，高杰剛20出頭，身高180相當有壓迫感。多名學生指出，在高傑的語文課上，只要老師不滿，就會被各種體罰，打耳光、擰耳朵、掐臉、圖釘紮屁股、戴風油精口罩、透明膠捆臉、下跪，不管男女都被打。

除此之外，高傑在擔任班主任期間，對班上發育較早的女生有摟抱、捏肩等動作。劉倩稱，五年級課間操時，高傑莫名其妙地從背後抱住她，手觸碰到其胸部，當時她以為高傑此舉動是老師對學生的喜愛，長大後才明白這種行為是不被允許的，「不管他有意還是無意，都讓人覺得噁心」。

▲福州一名副校長被爆出體罰、性騷擾學生。（圖／翻攝自上游新聞，下同）

先前四川綿陽一名副校長被舉報後，讓他們想起了高某。而學生們輾轉得知高杰已在福州另一所小學任教，並當上了副校長，感到非常憤怒，他們希望高杰承認自己當年的所作所為，向受害學生公開道歉，避免類似悲劇繼續上演。

高杰則表示，學生說法是一面之詞，20年前為什麼不報出來，卻找現在來詆毀當年帶了四年的老師，感到很心寒，之後會用法律來捍衛自身名譽。

福州市台江區教育局工作人員27日表示，該局十分重視師德、師風建設，常態化開展教育活動，如果發現有違反師德、師風行為，將嚴肅處理。目前學生們反映的情況時間久遠，而且當年沒有反映情況，教育局已經介入調查核實，同時建議學生可以通過法律等其他管道解決。

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