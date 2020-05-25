夫沉迷股票負債百萬又施暴　妻消極分居10餘年...法官准離

▲丈夫曾沉迷股票負債學不乖，又對妻子施暴，妻子忍無可忍決定離家，2人分居迄今超過10餘年，法官判准離婚，結束他們30多年的婚姻關係。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者孫于珊／台北報導

梁姓婦人因王姓丈夫投資股票負債，雙方為了金錢問題時常產生爭執，且丈夫曾對她施暴，因此決定離家，2人分居迄今超過10餘年，這段期間雙方互不往來，儘管期間丈夫想挽回，但妻子仍不領情，最後丈夫忍無可忍訴請離婚。台北地院審酌後認為，這段婚姻已無可復原，因此判准離婚。可上訴。

丈夫起訴主張，2人於1988年間結婚，2010年間妻子離家出走迄今，已達10餘年，雙方互不往來，妻子顯然無共同經營婚姻的意願，婚姻已難以維持，產生重大破綻，且無回復的可能，因此訴請離婚。

妻子則稱，丈夫婚後沉迷股票，導致負債數百萬元，且曾毆打她，但她仍協助丈夫還清債務。然而2010年間，丈夫再度沉迷股票投資，更恐嚇她交出積蓄，她因而搬離共同住處，雙方已分居10餘年，期間丈夫多次至她工作場所大聲斥責她，並揚言要讓她無法繼續營業，讓她不堪其擾，因此她也無意維持婚姻。

其實丈夫曾多次想與妻子商談婚姻維繫及改善事宜，並曾透過2名子女轉達，但均被妻子拒絕。法官審酌雙方婚後金錢觀念差異甚大，導致彼此衝突不斷，分居10餘年期間，也毫無積極互動往來，且丈夫曾對妻子施以言語及肢體暴力，勘認婚姻破綻的原因肇始於丈夫，但妻子消極放任維持分居狀態，也是造成婚姻裂痕擴大，終致無可復原的原因之一，因此雙方均有可責之處。

法官指出，這段婚姻中，正常夫妻間所應具備互信、互諒、互愛的情感基礎已不復存在，更遑論心靈契合，客觀上已難期待雙方繼續經營和諧幸福的婚姻生活，因此審酌一切情狀後，認定夫妻感情基礎已破滅，難以繼續共同生活，判准離婚，訴訟費用3000元由梁女負擔。

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