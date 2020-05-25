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不洗下面！人妻5年來完事必「出血發炎」崩潰：老公很髒…他傻眼：很久沒有了

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▲▼性侵,上床,嘿咻,做愛,性愛。（圖／翻攝pixabay）

▲人妻指控丈夫衛生習慣差，害她每次行房完都會發炎，崩潰訴離。（示意圖／翻攝pixabay）

記者陳韻如／新北報導

人妻小曼（化名）指控溫姓丈夫對她毫不關愛，也經常以沒錢為由，拒絕支付3名子女的班級旅遊、畢旅等開銷，且衛生習慣極度不良，導致她在行房後經常下體發炎，讓她感到相當羞恥，因此向法院訴請離婚。法院審理時，認為2人婚姻長年出現問題，導致最後分居兩地，縱使強令婚姻維繫，也難以回復婚姻關係，因此判准離婚。

根據判決，小曼主張表示，她與溫男結婚20多年，婚後與公婆同住，而當時因照顧3名年幼子女，導致她無法外出工作，因此時常受到言語暴力及精神折磨，且從未感受到溫男的關愛，而為了給子女友更好的生活環境，2人舉家搬到台北，她也開始從事清潔打掃的工作。

小曼提到，從她開始工作後，溫男就開始以沒錢為由，拒絕支付子女的班級旅遊、畢業旅行等開銷，且還持續抽菸、賭博的生活。直到近4年來，溫男1人在屏東生活，2人幾乎是處於分居狀態，而溫男即使回到台北，也都是說來就來、說走就走，也不跟她與孩子打招呼，陪伴孩子的次數少之又少。

此外，小曼還控訴，溫男衛生習慣極差，導致她常在行房後下體發炎，疼痛甚至出血，她只好去婦科就診，但又怕依生誤會她是不正經的女人，就只好自己去買消炎藥吃，讓她深感羞恥，且對房事也感到懼怕，最後決定訴請離婚。

溫男開庭時則抗辯，2人婚後沒有吵架的情形，且這20年來孩子的生活費等也都是他支付，子女小學時也都是他接送，而近4年分居，是因為他要回屏東照料父母等，「一定是因為她有錢要買房子，才要離婚」。

法官審理時，認為2人生活上毫無共識，也無法進行溝通，長年累月導致2人婚姻難以維繫，也無無法再破冰重圓，若強令婚姻維繫，勢必會造成循環衝突，因此判准離婚。全案可上訴。

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