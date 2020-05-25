「蔡英文作票必須下台」他PO影片涉造謠　結局逆轉！

▲李男轉傳「蔡英文作票，必須下台」影片，涉造謠違反《社維法》，法官審酌認為是言論自由範疇，裁定不罰。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者孫于珊／台北報導

一名經商的43歲李姓男子因不滿2020年總統大選，由民進黨蔡英文連任成功，在臉書及YouTube上散佈「蔡英文作票，必須下台」等影片，被警方認為是網路造謠，涉嫌違反《社會秩序維護法》，將他移送法辦。台北地院認為，李表達個人評價屬言論自由，因此裁定不罰。可抗告。

警方指出，影片全長達23分53秒，有中英文對照字幕，片頭開始則有醒目且聳動字眼，「讓全世界都知道21世紀民主的台灣，執政黨蔡英文如何在2020總統大選做票400萬張以上」，而影片中的內容多有擷取網路上流傳唱票片段，且多為未經證實的錯誤訊息。

影片下方則說明「民進黨慣用詐騙語做票來勝選！2020，中華民國總統選舉，執政者蔡英文夥同其黨羽，利用職權，臨時更換投票箱為紙箱，於紙箱中動手腳，大舉做票400萬張以上，天理昭彰，處處露餡，已成歷史紀錄，作票手段骯髒卑劣，令人不恥！總統大選作票，視為國賊，全民應起而撻伐之！蔡英文必須下台！」

▲李男造謠蔡英文總統作票的假訊息遭送辦。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

警方認為李男主觀使用「換票、偷票」等字眼，佐以不實文字敘述，意圖引導民眾產生誤解，恐釀不必要的族群對立，因此將他法辦。而李男辯稱，不知影片何人製作，是友人轉貼分享而來。

法官認為，影片內容是針對政黨的評論及選務工作不當的說明，且各投開票所於投票日有各政黨推薦的監察員監督，投票開票過程也都公開透明，包括投票進行前展示空票匭、開票時公開計票，允許民眾公開錄影，故李男據此表達不安，及質疑開票過程換票及計票灌水等情，是他對政黨的個人評價，屬於言論自由範疇，縱使有誤導情事，也難認影片內容引發的輿論足使聽聞者產生畏懼或恐慌等負面心理，因此與《社維法》構成要件不符，裁定不罰。

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