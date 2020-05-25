「想吃」老婆不讓！人夫「她都不給我」怒列9罪狀喊離…妻崩潰：不能假日來嗎

▲男子因想吃拉麵，但妻子卻忽略他需求，憤而訴請離婚。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／高雄報導

男子阿炎（化名）與大學學妹小凡（化名）結婚多年，卻在婚後發現2人個性及生活習慣差異甚大，小凡在家幾乎不做家務，2人外出時，小凡也經常忽視他想吃拉麵的需求，到沒有拉麵的店家用餐，讓他痛苦不堪，因此訴情離婚。不過，法官審理後認為，小凡婚後積極修補2人關係，但阿炎卻堅持離婚，對小凡有欠公允，因此駁回其訴求。

根據判決，阿炎提告主張，他與小凡交往7年後結婚，但在婚後他就開始發現2人的個性、生活習慣及價值觀有極大差異，小凡對於他的親密互動幾乎毫無回應，且對於名牌包的物質欲望高，又經常以缺乏安全感為由，掌控其公司財務。

阿炎還提到，2人一同外出時，小凡也經常忽視他想吃拉麵的需求，到沒有拉麵的店家用餐，更不情願陪同他到台北過年，與他的家人互動，小凡在家也完全不做家務，跟家人用餐後，也僅收拾自己的碗筷就回到自己房間，與其父母幾乎沒有互動。此外，小凡對於阿炎母親也多有成見，嚴重影響其母親的心理健康，導致母親多次半夜送急診。

阿炎另提出指控，小凡婚後經常要求身為獨生子的他搬出家中，甚至拒絕與他行房，2人幾乎完全喪失夫妻情愛的基礎，毫無互信，夫妻互相協力保持共同生活的希望蕩然無存，因此憤而訴請離婚。

不過，小凡則反駁，她與阿炎母親並無溝通不良，也沒有不聞不問，而其母親送急診也並非是因與她溝通間的問題所導致。另外，阿炎也因為信任、信賴她才將錢交給她保管，並由她擔任公司負責人，而拒絕行房的部分，是因為阿炎要的時候都是凌晨，太累了，所以希望假日再來。小凡提到，2人的婚姻過程可能還需要多所磨合，而她也努力積極改善問題，拒絕離婚。

對此，法官審理時，阿炎母親也出面證稱，媳婦個性比較安靜，但2人互動沒有問題，且自己送急診並非精神上問題，檢查出來是心律不診造成。而法官審理後認為，2人本來就來自不同家庭，婚後也需要花時間來磨合，且阿炎所提出的證據，著實讓人難以認定2人婚姻難以維持，因此駁回其訴求。全案可上訴。

►腦公！你不可以賴帳喔

【更多新聞】

下背痛3個月↑！他連蛋蛋都疼 驗精噴出「淡黃濃液」…醫師秒懂：就「它」了

小王又揉又舔！她嬌怨「那個來」：不能69好遺憾 內褲送檢發現小蟲…老公氣瘋

整脊師搭上辣人妻！求裸照「檢視身材」狂撩：濕了沒…老公聽「先做再說」崩潰