噁男「假借廁所」進屋內襲胸11歲女童　賠40萬獲緩刑+精神治療

▲蕭男竟以「借廁所」為由，進入屋內摸11歲女童胸部！蕭男事後認罪並賠40萬元和解，法官給予緩刑，但命他接受「精神治療」。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者孫于珊／台北報導

一名蕭姓男子竟以「借廁所」為由，使11歲女童失去戒心，開門讓他進入屋內，蕭男便趁機「襲胸」得逞。事後蕭男認罪，並賠償40萬元獲和解，台北地院審酌後，依蕭男對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，判刑2年，可緩刑5年，須接受精神治療。可上訴。

判決指出，蕭男於2019年3月17日下午騎乘機車時，在路上見女童懵懂無知、不易防備，竟尾隨進入女童居住的社區，並以「借廁所」為由進入女童家中，隨後竟藉稱「做醫療」、「按摩」，將雙手伸入女童衣服內撫摸其胸部，女童受到驚嚇後哭泣，蕭男旋即離去，女童隨後致電給父親，父親一得知便馬上報警處理。

法官審酌蕭男犯後坦認犯行，並以40萬元與女童及女童父親達成和解，足認蕭男積極彌補己過，有賠償女童身心所受損害的誠意，且女童父親也具狀表示願意給蕭男自新機會，不希望蕭男入監服刑，同意給予緩刑，但希望蕭男能去治療。

法官考量一切情狀後，認為蕭男可引《刑法》規定減刑，因此依蕭男對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，判有期徒刑2年。緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並應依執行檢察官指示，前往醫療或心理諮商機構接受精神治療、心理輔導。

二手票券豐富你的生活

►好康別錯過～

【更多新聞】

►雙手扶酒促小姐「水蛇腰」 他挨告性騷辯：借過...法官打臉

►「蔡英文作票必須下台」他PO影片涉造謠 結局逆轉！

►「1次縮7cm」他誆稱推拿縮骨盆 大屁屁變「緊實翹臀」都是假！密醫遭判刑