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「1次縮7cm」他誆稱推拿縮骨盆　大屁屁變「緊實翹臀」都是假！密醫遭判刑

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▲按摩（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲林男以「美國ACA脊髄認證醫師」名義，非法行醫，一審遭判刑8月。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者孫于珊／台北報導

一名林姓男子竟充當「整脊密醫」，向一名吳姓婦人佯稱推拿骨盆可使臀圍縮小，並收取診療費1000元，由於林男謊報臀圍，讓吳女誤信「一次推拿就縮小7公分」，不料吳女事後受傷，憤而提告。台北地院依林男犯《醫師法》中的非法執行醫療業務罪，判8月徒刑，沒收犯罪所得1000元。可上訴。

判決指出，2017年3月6日起，林男在北市住處內成立工作室，以「美國ACA脊髄認證醫師」的名義，號稱專業整脊、骨盆矯正，為前來求診的患者從事中醫傷科推拿等醫療服務。

2018年7月15日下午4時許，吳女因產後骨盆變大去就診時，林男佯稱推拿骨盆可使骨盆或臀圍縮小，於是收取吳女診療費1000元後，林男先以皮尺測量吳女的臀圍，並浮報93公分，施壓推拿完畢後，林男再測量一次，並報告吳女臀圍86公分，使吳女信以為療效顯著，但後來受傷提告，林男的非法治療才曝光。

林男辯稱，他是從事傳統整復推拿，非整脊醫療，並承認有宣稱推拿骨盆可以使臀圍縮小，但約要3個月，因為還要靠運動消脂。

林男的辯護人則稱，林男只是做單純整復推拿的調理行為，非醫療業務行為，無涉及醫療專業、診斷，更未宣稱醫療效能，雖林男曾於名片上印製「整脊」等字樣，但至多僅違反《醫療法》「非醫療機構不得為醫療廣告之規定」。

法官認為，林男的做法已屬「中醫傷科推拿」的醫療行為，且林男訛稱經推拿可縮小骨盆，以宣稱具有醫療效果，使吳女信以為真，掏錢治療，也已犯詐欺取財罪；另外，若林男沒向吳女謊稱推拿後骨盆即可立即變小，就無需在推拿前後，當場拿出皮尺測量骨盆的必要，因此認定林男辯詞不足採信，並從重依《醫師法》論罪。

法官指出，未取得合法醫師資格，違法執行醫療業務，不僅有害醫療體系健全與發展，對患者也會造成重大潛在危害，因此審酌林男犯後飾詞狡辯，否認犯行，未見悔悟，但考量林男10年內無犯罪紀錄，素行尚稱良好等一切情狀，判他8月徒刑。至於吳女告林男過失傷害罪部分，吳女已撤告。

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