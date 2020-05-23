朋友介紹「泰國洗」...門一開妹子全脫光！下秒跨坐他身上　濕漉漉激情按摩

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▲▼浴缸,浴室,洗澡。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲阿義、阿宏媒介女子從事性交易。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫pixabay）

記者林昱萱／屏東報導

男子「阿義」（化名）、「阿宏」（化名）作為一間美容名店的負責人，卻媒介女子「小雨」（化名）以每次1500元的代價，與男客進行「泰國洗」的服務，再從中收取500元營利，而另外1千元則由小雨所得。對此，法院審理後，分別依法判阿義、阿宏，5月、6月徒刑。

判決指出，阿義作為該美容店的實際負責人，而阿宏則為登記負責人，兩人卻基於意圖使女子與他人猥褻之行為而媒介、容留小雨在店內以每節40分鐘1500元的代價，讓她為男客進行裸體共浴、以肉體為男客洗澡的服務。

小雨日前在為男客進行服務時，遭到警方當場查獲，而該名男客也證稱，「當時小雨全裸幫我洗澡，我知道那裡有脫光洗澡按摩，朋友告知我有『泰國洗』的服務，小雨一進房間就開始脫衣服，並叫我脫衣服去洗澡。我躺在浴室內一個床墊，當時小雨坐在我身上。」此外，小雨也證稱，自己有幫男客按摩全身、生殖器也有按摩到。

對此，法官審理認為，阿義犯圖利容留猥褻罪，累犯，處有期徒刑4月，又犯共同圖利容留猥褻罪，累犯，處有期徒刑5月，應執行有期徒刑6月，如易科罰金得以1千元折算一日；阿宏則為共同犯圖利容留猥褻罪，累犯，處有期徒刑5月，如易科罰金得以1千元折算一日。

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