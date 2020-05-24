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5歲女和母玩土耳其染疫！採驗陰陽20次　「慈父陪住院」隔離58天

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▲▼5歲女和母玩土耳其染疫！採驗陰陽20次　「慈父陪住院」隔離58天。（圖／台中醫院）

▲5歲女和母玩土耳其染疫！慈父陪住院一起隔離58天。（圖／台中醫院，下同）

記者許力方／綜合報導

台灣病例案205的5歲女童，因隨母親去土耳其旅遊9天，返台後發燒，3月24日確診，母親居家隔離，女童則在爸爸陪同下住院，一直到5月17日，收治的台中醫院正式宣佈她「出院」，歷經58天，20多次採檢陰陽反覆，終於3採陰解除隔離，爸爸提著大包小包攜女踏出醫院，院方也開心準備蛋糕慶祝。

5歲女童在3月11日至19日隨著媽媽一起飛往土耳其員工旅遊，19日返台入境，隔離2天就出現發燒症狀，於24日採驗確診，同團27人中還有另一人有咳嗽、喉嚨痛症狀，但採檢後呈陰性，其餘皆沒異狀。指揮中心當時指出，女童在土耳其待的時間長，感染風險高，母親進行居家隔離，她則在父親陪同下住院。

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▲▼5歲女和母玩土耳其染疫！採驗陰陽20次　「慈父陪住院」隔離58天。（圖／台中醫院）

▲▼5歲女和母玩土耳其染疫！採驗陰陽20次　「慈父陪住院」隔離58天。（圖／台中醫院）

不忍5歲幼女獨自住院，這位慈父自願向公司請假，一同住進負壓隔離病房，照顧愛女度過隔離的日子。據了解，女童因出現發燒症狀確診，住院後沒幾天就症狀就消失了，在過去近2個月時間裡，20多次採檢一直呈現陰陽反覆，父女倆長期待在病房，度過58天的煎熬，終於3採陰，5月17日正式宣布解除隔離出院！

出院當天，台中醫院像是辦喜事一樣，特別準備了她喜歡的《冰雪奇緣》蛋糕、玩具等，在負壓隔離病房外用氣球布置一個小派對，慶祝女童憑藉勇氣和力量，加上家人的支持，戰勝病毒。主治醫師陳敏恭激動地說，很開心終於等到這一刻，女孩很勇敢面對治療與檢驗，也很欣慰一切健康，而且還長高了呢。

院方拍下這令人鼻酸的一幕，直呼「給這58天一路相伴照顧的爸爸一個讚，看著爸爸的背影，雙手提的、身上背的這58天的家當，是一個父親的承擔與勇氣…」同時也希望陰天每個隔離者都見陰天，三陰後就能看見病房外的太陽。

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▲▼441,肺炎,關係圖,身分關係圖。（圖／王譯萱）

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