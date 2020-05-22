雙手扶酒促小姐「水蛇腰」　他挨告性騷辯：借過...法官打臉

▲莊男手抓酒促小姐的腰，雖辯稱是要對方借過，但一審仍遭判拘役20日，得易科罰金2萬元。（示意圖／Pixabay）

記者孫于珊／台北報導

一名40餘歲的莊姓男子，因在熱炒店內摸酒促小姐小優（化名）的水蛇腰，被控性騷擾，雖然莊男否認犯罪，表示是要叫小優「借過」，並無犯意，但台北地院認為莊男仍有「吃豆腐」的心態，因此判他判拘役20日，得易科罰金2萬元。

判決指出，2019年9月11日晚間7時許，莊男在北市某熱炒店內，見穿深藍色無袖洋裝的小優正在餐桌旁推廣威士忌酒，竟趁小優不注意時，自小優後方用雙手抓住小優的腰部，小優嚇到轉頭看後方，隨即以右手將莊男的手撥開，並報警處理。

莊男矢口否認犯行，辯稱他當時是去上廁所，回來後發現小優站在他的座位前推廣酒，他有喊「喂喂」，但因為熱炒店環境很吵雜，小優沒有聽到，他才用手抓住小優腰部把她移開，目的是要借過，沒有要性騷擾小優的意圖。

莊男的辯護人也說，從現場監視錄影畫面來看，莊男並沒有搖晃小優的腰部，也沒有身體緊貼，且莊男觸碰小優的時間只有1秒多而已，目的是要把小優移開，難認主觀上有性騷擾的犯意。

小優則證稱，她當天在店內做洋酒推廣，她跟客人做介紹時，沒有聽到有任何人跟她說要「借過」或「喂喂」之類的話語，也沒有人拍她的肩膀，而莊男就突然從後面用力抓住她的腰，讓她感到很驚恐、害怕、很不舒服，隨後她立刻跟公司及店家反應，並請店家幫她調閱監視錄影。

法官指出，莊男可以提高音量，或更靠近小優，抑或以手輕拍小優肩膀等方式，合理表達「借過」之意，促請小優讓開。雖然莊男碰觸小優腰部的時間僅1秒多，但仍屬於突襲式、短暫性、含有性暗示觸摸「其他身體隱私處」的行為，縱使莊男有移開小優的動機，但莊男主觀上也有利用此機會「吃豆腐」、「佔便宜」的心態，因此認定莊男的說法是事後卸責之詞，不足取信。

法關審酌莊男犯後雖否認犯行，但曾嘗試與小優洽談賠償事宜，不過因雙方和解金額差距太大而未能達成和解等一切情狀後，判莊男拘役20日，得易科罰金。

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