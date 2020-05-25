支持香港反送中...卻冷看移民　揭曉台灣網友「真實心聲」：免談





▲北京提出「港版國安法」，香港反政府民眾上街抗議。（圖／路透）

記者劉亭／綜合報導

港版國安法引起各界關注，許多香港人瘋狂尋找移民台灣資訊，甚至成為估狗熱門搜尋。但台灣網友的反應，卻與先前支持反送中時不太一樣，不少網友指出為何要移民。一名網友就詢問了為何會出現這樣的反差，很快就引起了熱烈討論。

一名網友於PTT發文表示，當時反送中遊行的時候，台灣許多網友紛紛左一句「今日香港明日台灣」，右一句「香港加油，台灣會撐住你們」，如果有反對意見就會被貼上挺黑警、挺共等標籤。

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▲黃秋生日前宣布移民台灣。（圖／翻攝自Facebook／黃秋生）

但是現在比起當初造成反送中浪潮的引渡條例，更嚴重的港版國安法要實施了，風向卻變得很冷漠，甚至開始批判香港人，「香港自找的」、「關台灣什麼事？」。讓網友好奇詢問，才過了幾個月，怎麼會差別那麼大？

文章很快引起熱議，網友紛紛留言表示，「選票騙到手了」、「港都已經回歸中國，台灣能干涉個屁」、「從那句『關心但不介入』開始呀」、「港仔尿性，等逃來台灣的數量多了，會要求自治區，港民自選自治區新香港人特首」、「支持香港，但不讚成他們大量移民，更別提在台灣建立新香港」、「香港人去跟中共拼命當然支持，但逃來台灣投資炒房就免談」。

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