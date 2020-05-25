蔡英文稱視情勢可停止港澳條例　江啟臣批：選後切割香港

記者楊蕓／台北報導

總統蔡英文24日指出，依據香港澳門關係條例第60條，香港情勢一旦發生變化，可停止適用該條例一部或全部。對此，國民黨主席江啟臣25日質疑「沒港澳條例要怎麼跟港人站一起？」質疑蔡英文的說法形同切割香港，同時也呼籲北京應謹慎。

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者屠惠剛攝）

江啟臣表示，支持香港自由民主，港版國安法在沒經過跟港人溝通就制定實施，對於香港長期來的自由法治是非常大的衝擊，呼籲北京在這件事情上謹慎，國民黨不樂見香港自由法治、北京承諾的港人治港、香港高度自治、未來雙普選等等都成為幻滅。

江啟臣表示，民進黨完全執政，對於香港問題必須要有所因應，不能讓人覺得去年選舉大聲撐香港，現在選完卻讓人感覺要切割香港。在港人需要協助的部分，不管民眾黨、國民黨，都設法讓港澳條例的人道協助、緊急狀況，甚至政治庇護等，加以法制化。

江啟臣表示，昨天蔡英文提到一旦香港情勢發生變化，依據香港澳門關係條例第60條，可能停止適用該條例一部或全部。質疑蔡英文的說法形同切割香港，「沒港澳條例要怎麼跟港人站一起？」「嚴重懷疑妳是跟港民站一起，還是跟北京站一起？」

江啟臣呼籲，港澳條例是台灣跟香港間特別的關係，也是中港台三邊在特殊狀況下，維持跟香港相互來往的條例，一旦條例終止，其中第十八條關於緊急狀況的人道援助，是否也就不適用，等同是切割香港。