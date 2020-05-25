罷韓沒未來？他挺韓「高雄門口遍地黃金」　網激論罷免關鍵「誠信」

▲韓國瑜 。（圖／ETtoday資料照）



記者蔡文鈴／台北報導

高雄市長韓國瑜是否能挺過罷免危機引發各方討論。對此，資深媒體人唐湘龍在24日播出的網路節目表示，若韓國瑜被罷免成功，高雄就等於失去未來，高雄市民不應被意識形態綁住，因為高雄面對的是南海，打開門來遍地都是黃金。不過網友認為，韓國瑜會被罷免問題全在於「誠信」。

唐湘龍在《YahooTV》中表示，其實罷免韓國瑜並不難，從2018年市長的得票率來看韓國瑜90萬票贏陳其邁15萬票，要從陳其邁得到的7、80萬票中湊到58萬票罷免韓國瑜，應該辦的到。

面對各家民調皆顯示韓國瑜可能被罷免成功，但唐湘龍表示，雖然去年韓國瑜起心動念跑去選總統，把自己搞得焦頭爛額，但事後韓國瑜也道歉了，且在高雄市政方面還是不錯，而且他的路線可以讓高雄脫困，因為高雄的希望在門口，南海的貿易那麼興盛，遍地都是黃金，但是高雄卻不在內。

唐湘龍呼籲高雄市民，捫心自問過去一整年，高雄真的變不好嗎？如果高雄變得不錯，有必要用罷免案把韓國瑜轟下台嗎？他也喊話韓國瑜要好好當市長，擦亮高雄金字招牌，把在門口的黃金搬回來，只要南海是開門的，高雄一定有發大財的機會，但這場罷免決定高雄是否要把門關上，只要民進黨執政，台灣跟南海的關係不會斷嗎？

不過，網友看了評論後留言表示，「失去韓國瑜的高雄等於失去未來，那要是選上總統了高雄又該怎麼辦？高雄真的就會『順便』變得更好嗎？」、「重點是沒有信任感」、「失去韓國瑜的高雄等於救了未來」、「誠信問題」、「高雄不需要未來！ 趕緊罷韓吧！」

另外也有網友表示，「湘龍講得非常有道理，佩服」、「真罷了也是高雄人找死」、「不論政治，但高雄人真的可以好好看看這言論的事實！！」、「韓國瑜當總統台灣會更好」、「去選總統，為了讓高雄更好， 為了讓中華民國更好， 哪有犯錯 ？」

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