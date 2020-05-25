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全球周末暴增1萬死！巴西「超車俄羅斯」破34萬人染疫　2.2萬病逝

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▲▼巴西疫情嚴重，圖為22日拍下的聖保羅最大的墓地維拉福爾摩沙（Vila Formosa）墓園。（圖／路透）

▲巴西確診及死亡人數均極劇上升，與此同時，仍有不少民眾上街聚眾抗議居家隔離措施。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

相隔一個周末，全球確診人數再暴增30萬9807例、死亡增加1萬3096人；節制台灣時間25日上午6點30分，全球累計確診538萬3582例、34萬4077死。美國染疫人數已突破164萬；拉丁美洲疫情狂飆，巴西確診人數正式超越俄羅斯，祕魯累計近12萬人確診，也已上升至第12順位。

根據約翰霍普金斯大學疫情地圖統計，美國累計確診164萬972例、9萬7679死，繼美國各州逐步開放人群到海邊或上酒吧後，部分州的新增確診人數出現明顯增加，醫護人員還未從第一波疫情後得到休息，可能就得緊接著迎接第二波高峰。

▲▼巴西疫情嚴重，圖為22日拍下的聖保羅最大的墓地維拉福爾摩沙（Vila Formosa）墓園。（圖／路透）

▲巴西疫情嚴重，圖為22日拍下的聖保羅最大的墓地維拉福爾摩沙（Vila Formosa）墓園。（圖／路透）

巴西方面，累計34萬7398例確診、2萬2013死；累計確診數據已讓巴西「躍升至全球第二」，死亡人數也直逼3、4月份受疫情重創的西班牙、義大利。俄羅斯累計34萬4481例確診、3541死。

英國累計26萬916例確診、3萬6875死。首相強生重申，英格蘭地區將從6月1日恢復上課，但這項復學計畫遭遇教師公會等組織反彈，因為老師及校長們擔心，太快全面復學將導致學生曝露在危險的群聚環境裡頭，造成的後果恐怕不堪設想；對此，強生也坦承或許無法讓計畫一次到位，近日會先請教育部和教師們討論。

▲▼英國首相強生（Boris Johnson）。（圖／路透）

▲英國首相強生（Boris Johnson）的復學計畫或許難如期舉行。（圖／路透）

西班牙累計23萬5772例確診、2萬8752死；義大利累計22萬9858例確診、3萬275死；法國累計18萬2709例確診、2萬8370死；德國累計18萬328例確診、8283死；土耳其累計15萬6827例確診、4340死；印度累計13萬8536例確診、4024死；伊朗累計13萬5701例確診、7417死。

拉丁美洲方面，祕魯累計11萬9959例確診、3456死；智利累計6萬9102例確診、718死；墨西哥斐濟6萬5856例確診、7179死；哥倫比亞累計2萬175例確診、727死；阿根廷累計1萬1353例確診、448死。

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