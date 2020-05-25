快訊／陳時中周六遊台南　黃偉哲證實：要帶吃「阿中自助餐」

▲台南市市長黃偉哲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者趙于婷、林悅／綜合報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中率領「防疫五月天」南下墾丁，外界也相當關心指揮中心下一站式哪？對此，台南市市長黃偉哲在臉書曝光「最新消息」，直接指出「陳時中部長已經確定於本週六（5/30），前來台南協助行銷觀光。」黃今出席活動受訪時也提到，已經準備好要帶阿中部長吃「阿中自助餐」。

陳時中昨（24）日晚間返回台北，今（25）日在記者會被問及下一站要去哪推廣防疫旅遊，他透 露有收到台南市市長黃偉哲的邀情，但當下並沒有表明是否前往。沒想到黃偉哲傍晚在臉書po出陳時中要到台南的消息。

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黃偉哲臉書寫道「《最新消息》向敬愛的鄉親報告：在偉哲的誠摯邀請下，陳時中部長已經確定於本週六（5/30），前來台南協助行銷觀光。台南市熱情歡迎所有的好朋友。」po文一出就得到網友熱情迴響，紛紛在底下回覆美食行程，可見網友對指揮官的喜愛。

▲▼黃偉哲已選好各種特色小吃組成「阿中自助餐」，等待阿中部長帶著「防疫五月天」前來踩線，再向國人分享。（圖／記者林悅翻攝）

黃偉哲25日出席「大台南市社區職業工會職訓中心」辦理的餐點培訓活動，為學員加油打氣，此次主要課程為指導學員利用在地當季食材入菜或點心製作，現場展示的有使用柳營鮮奶、新市毛豆仁、西港胡麻油、鹽水小番茄等多種食材烘焙的「府城鹹派」，以及台灣第一的玉井芒果製成的「玉井愛吻芒果蛋塔」，身為全國最知名的吃貨首長黃偉哲，試吃之後讚不絕口，他歡迎大家一起來台南享受當季美食。



隨著新冠肺炎疫情的穩定，中央也將逐步開放國人進行國內旅遊，黃偉哲表示，而此時正值台南遠近馳名的芒果產季即將到來，台南旅宿業者也在期待觀光市場回溫，因此，藉著這段休生養息的時間，同時也配合中央紓困與培訓的計畫，紛紛投入學習各種提升服務品質的課程，台南已經做好準備，旅遊路線暫且保密，但已選好各種特色小吃組成「阿中自助餐」，等待阿中部長帶著「防疫五月天」前來踩線，再向國人分享。

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