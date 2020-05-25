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德國解封後爆群聚感染！保持1.5公尺做禮拜也中獎...至少107例確診

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▲▼德國解封後爆群聚感染。（圖／達志影像／美聯社）

▲雖然教堂在舉行宗教活動時有保持社交距離和提供消毒液，還是爆發群聚感染。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

德國在5月初因為新冠肺炎疫情趨緩，當局開始逐步解禁，但一間位在黑森邦（Hessen）法蘭克福市的浸信會教堂在禮拜活動結束後，爆出有40人群聚感染新冠肺炎。法蘭克福市的衛生部長戈特沙爾克（Rene Gottschalk在24日進一步指出，感染人數已新增至107人，多數都是輕症患者，只有1人被送往醫院接受治療。

德國自3月開始暫停了教堂所有的活動，直到1日開始才有限度地逐步解禁，允許宗教活動重啟。根據新聞評論網《Vox》報導，該教堂重啟活動後，都有遵守相關的防疫措施規定，包括每人都保持1.5公尺以上的社交距離，但還是讓群聚感染現象再次出現。

戈特沙爾克表示，這種現象表明，儘管在放寬限制的情況下，還是要保持警惕，不要因此變得粗心，病毒依舊存在的事實不會改變。

報導指出，這次群聚感染的確診者多數不是在教堂內受感染，而是回家後再相互感染。信徒中有患者是居住於隔壁的哈瑙市（Hanau），哈瑙市市長卡明斯基（Claus Kaminsky）對此也緊急宣布，停止原訂於24日的穆斯林祈禱活動，避免再次爆發群聚感染。

目前德國的新冠肺炎確診病例共有180,338例，其中有8287例死亡病例。

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