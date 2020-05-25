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白宮顧問稱中國竊取「美國疫苗成果」　中國外交部：期待全球添磚加瓦

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▲▼莫德納（Moderna）公司研發的新疫苗，成功出現免疫反應。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國莫德納（Moderna）公司研發進度，是目前全球進度最快的疫苗’。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

研發新冠肺炎（COVID-19）疫苗成為全人類擺脫封城惡夢的希望，目前美國研發進度領先全球，不過白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）卻聲稱，中國竊取美國的相關成果。對此中國外交部發言人趙立堅在例行記者會上回應了。

▲▼白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O`Brien）。（圖／達志影像／美聯社）

▲白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）。（圖／達志影像／美聯社）

今日俄羅斯（Russia Today）記者提問，歐布萊恩聲稱上週日表示，美國將是全世界第一個有能力生產新冠病毒疫苗的國家，同時聲稱中國「竊取」美國相關研究成果，對此有何評論？

趙立堅回應，美方的說法毫無根據。事實上，中方在研發新冠病毒疫苗方面取得了重大進展。中國支持各國就新冠肺炎疫情加強信息分享，交流防控有益經驗和做法，開展疫苗藥物研發等領域國際合作。

▲▼美國聲稱中國竊取疫苗研發成果，中國外交部發言人趙立堅回應了。（圖／翻攝自中國外交部）

▲美國聲稱中國竊取疫苗研發成果，中國外交部發言人趙立堅對此做出回應。（圖／翻攝自中國外交部）

趙立堅強調，「新冠病毒疫苗研發不是中美之爭，而是人類與病毒之爭」，哪個國家率先完成疫苗研發並投入使用都是對人類抗擊疫情的積極貢獻。人類正在同病毒賽跑，每天都有鮮活的生命被病毒無情奪走。

趙立堅說，「疫苗是戰勝病毒的關鍵，我們期待疫苗研發領域有更多的捷報頻傳，我們也期待繼續同國際社會一道，為推進疫苗研發等全球抗疫合作添磚加瓦，共同打造人類衛生健康共同體。

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