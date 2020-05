中印邊界「全武行」爆兩場　互丟石頭總計350軍人參戰…多人掛彩

▲中印邊境爆發衝突。(圖/翻攝INH News)

記者丁維瑀/綜合報導

中印兩方軍人9日在印度錫金邦(Sikkim)北部的邊界爆發衝突,雙方人員互丟石頭,都有人受傷。消息人士還透露,回到5日與6日期間,拉達克(Ladakh)東部也有另一場對峙,是自2017年洞郎(Donglang,印度則稱為都克欄Doklam)對峙以來,中印軍方首次發生衝突。

印媒TIMES NOW報導,中印上周發生兩起軍方對峙事件,隨後緊張情勢升高,兩方都在邊界部署更多軍隊。時間拉回本月5日,中印約200名軍人在拉達克東部班公湖(Pangong Lake)陷入衝突,多人受傷,雙方進行一場對話後,對峙才於6日結束。

第二場衝突9日發生在錫金邦納庫拉地區(Naku La)的納土拉山隘(Nathu La)周邊,約150名軍人參與對峙,至少10人掛彩,不過雙方後來展開對話,按照協議解決了邊境問題。

Army confirms India-China face-off in north Sikkim, injuries to troops on both sideshttps://t.co/MMfAiJxjNF pic.twitter.com/XZzfU0LKkR