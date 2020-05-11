中印邊界「全武行」爆兩場　互丟石頭總計350軍人參戰…多人掛彩

▲中印邊境爆發衝突。（圖／翻攝INH News）

記者丁維瑀／綜合報導

中印兩方軍人9日在印度錫金邦（Sikkim）北部的邊界爆發衝突，雙方人員互丟石頭，都有人受傷。消息人士還透露，回到5日與6日期間，拉達克（Ladakh）東部也有另一場對峙，是自2017年洞郎（Donglang，印度則稱為都克欄Doklam）對峙以來，中印軍方首次發生衝突。

印媒TIMES NOW報導，中印上周發生兩起軍方對峙事件，隨後緊張情勢升高，兩方都在邊界部署更多軍隊。時間拉回本月5日，中印約200名軍人在拉達克東部班公湖（Pangong Lake）陷入衝突，多人受傷，雙方進行一場對話後，對峙才於6日結束。

第二場衝突9日發生在錫金邦納庫拉地區（Naku La）的納土拉山隘（Nathu La）周邊，約150名軍人參與對峙，至少10人掛彩，不過雙方後來展開對話，按照協議解決了邊境問題。

Army confirms India-China face-off in north Sikkim, injuries to troops on both sideshttps://t.co/MMfAiJxjNF pic.twitter.com/XZzfU0LKkR — Zee News English (@ZeeNewsEnglish) May 10, 2020

回到2017年6月，中印軍隊在洞郎進行73天的對峙，差點使兩國開戰。《英國廣播公司》（BBC）指出，當時印方阻攔中方在該邊界區建造道路，這片高原位處中國南部、錫金邦跟不丹的交界處。中國與不丹在此區有領土上的爭議，印度則支持不丹。

印度總理莫迪（Narendra Modi）、中國國家主席習近平2018年在武漢會晤，雙方決定向軍方發布「戰略指導」，希望強化溝通能力，建立彼此的互信與理解。

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