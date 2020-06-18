陸外交部：中印邊境形勢「穩定可控」　相信雙方能妥善處理！

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中印邊境近日發生嚴重肢體衝突，並傳出雙方都有不少傷亡，各界擔憂衝突將進一步升級。對此，大陸外交部發言人趙立堅18日表示，中印邊境地區的形勢總體是穩定的、可控的，「相信雙方能在兩國領導人重要共識精神的指導下妥善處理當前事態，共同維護好邊境地區的和平與穩定，推動兩國關係健康穩定發展。」

▼印度士兵在衝突中喪命。（圖／路透社）



趙立堅提到，針對近期中印邊界西段的事件，國務委員兼外長王毅在同印度外長蘇杰生通電話時已經詳細闡明中方嚴正立場。

趙立堅指出，中方已多次聲明事件發生的起因是印方一線部隊公然打破雙方軍長級會晤達成的共識，在加勒萬河谷現地局勢已經趨緩的情況下再次跨越實控線，蓄意挑釁，暴力攻擊中方前往現地交涉的官兵，進而引發激烈的肢體衝突，造成人員傷亡。

趙立堅強調，事件發生之後，中印雙方通過軍事和外交渠道進行了溝通協調，雙方同意公正處理加勒萬河谷衝突引發的嚴重事態，共同遵守兩國軍長級會晤達成的共識，盡快使現地局勢降溫，維護邊境地區的和平與安寧。

趙立堅還說，目前，中印邊境地區的形勢總體是穩定的、可控的，「相信雙方能在兩國領導人重要共識精神的指導下妥善處理當前事態，共同維護好邊境地區的和平與穩定，推動兩國關係健康穩定發展。」

▼網路上流傳的中印邊境衝突畫面。（圖／翻攝自微博「红袍萤火虫VIII」）

