金門男撞古寧頭地標「雙鯉迎珠」　酒測值0.47！居民怒了喊求償

▲金門男酒駕撞古寧頭知名地標「雙鯉迎珠」 。（圖／記者林名揚翻攝）

記者許宥孺、林名揚／金門報導

又見酒駕闖禍！金門古寧村外的「和平紀念園區圓環」，上頭有「雙鯉迎珠」的造景，是當地知名的地標。22日晚間，一名李姓男子疑似酒駕行經圓環，車子失控撞進圓環，轟隆巨聲嚇壞附近住家，警方獲報後到場處理事故，發現李姓男子全身多處挫傷，酒測值高達0.47，訊後依公共危險罪嫌送辦。

這起事故就發生在22日晚間7點26分，一名李姓男子駕駛自省客車由環島西路西浦頭往古寧頭行駛，行駛過程中突然失控加速衝撞進林厝雙魚風水圓環內，龐大聲響嚇壞附近住家。警方據報趕到，發現車子嚴重受損，一身酒氣的李姓男子全身多處挫傷，因未繫安全帶，整個人卡在駕駛座上動彈不得，警方緊急聯絡消防隊將男子救出，並緊急送往金門醫院治療。

▲▼古寧頭和平紀念園區圓環上頭有「雙鯉迎珠」的造景，是當地知名的地標 。（圖／記者林名揚翻攝）

金門縣警局金城副分局長許績俊表示，因男子送醫時意識不清，警方等到男子恢復意識後，對他進行酒測，酒測值高達0.47，明顯觸犯公共罪嫌，將依相關罪嫌移送偵辦。

據了解，因為李姓男子的無心之過，讓村口造景的圍牆出現不少裂痕，且車輛外洩的紅色機油也把噴水池汙染了，讓不少村民看到很不捨；相關善後費用，社區發展協會或村公所也表示不排除將向李姓民眾求償。

▲▼事故現場留下紅色機油和車身殘骸 。（圖／記者林名揚翻攝）

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