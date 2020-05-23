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陳其邁冒雨夜奔高雄勘災　柯志恩：元配還未休掉「小三急上位」

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▲陳其邁夜奔台南、高雄勘災。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

▲陳其邁夜奔台南、高雄勘災，許多網友感動留言，「真正的市長回來了」。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

記者林彥臣／綜合報導

最強梅雨鋒面強襲南台灣，22日高雄多處地方出現淹水、積水的情況，行政院副院長陳其邁冒雨夜奔高雄勘災，讓許多網友直呼感動。對此前立委柯志恩在臉書發文針對陳其邁勘災發文指出，怎麼覺得是「元配」還未被休掉，「小三」就迫不及待要上位了呢？

柯志恩表示，連日來的大雨，下得大家心慌慌，原本要去高雄的行程也取消了。昨天起看著新聞不斷播出高屏地區淹水的畫面，清淤修路是否有效，積淹水點何時退去，都是檢驗市府團隊的指標，岡山潭底居民稱讚積水比過去退的快，另一方鹽埕區居民卻罵聲連連，非住高雄的觀眾看得霧傻傻地，要知道韓市長治水績效如何，還真是要問，你看的是哪一台？

▲▼韓國瑜勘災自豪「三分鐘退水」！淹水被罵爆　他手比「3」21字神回。（圖／東森新聞）

▲柯志恩肯定高雄市政府的清淤工作。（圖／東森新聞）

柯志恩肯定高雄市政府，平日努力做排水清疏工作，長度高達14萬9406公尺，中小排水清疏長度10萬9284公尺，雨水下水道清疏長度2萬6340 公尺，這是是不爭的事實，能在短短的一年多完成這些基本的清疏工作，以致瞬間大雨的災情比過去緩和，市府團隊的努力值得大家給予鼓勵的。

柯志恩話鋒一轉提到副院長陳其邁，冒雨趕赴高雄「視察」，網路一片叫好聲，大呼「真正市長回來了」，大概是我最近家庭倫理劇看多了，怎麼覺得是「元配」還未被休掉，「小三」就迫不及待要上位了呢？

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