至少50隻！高雄大雨灌出「無社交距離」群聚蟑螂　網友崩潰：給我噴火器！

▲高雄大雨灌出一大群蟑螂群聚。（圖／網友胡倉榮授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



記者林彥臣／採訪報導

近日最強梅雨逢面來襲，其中南台灣的驚人雨量，可能把許多長年生活在下水道等暗處的生物給灌出來，就有網友拍下了一張「驚悚照片」一大群蟑螂以「無社交距離」的方式群聚在電線桿上，讓許多網友看到都崩潰了。

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▲粗略估算，大約有50隻蟑螂群聚。（圖／網友胡倉榮授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



網友在「爆廢公社」PO出一組照片，在電線桿上一大群蟑螂以「無社交距離」的狀態，群聚在電線桿上，經粗略的估算，至少有50隻蟑螂群聚在電線桿上。網友接受《ETtoday新聞雲》記者訪問，拍攝時間在22日下午1時50分左右，高雄林園南帝化工公司對面的農田旁邊的電線桿上。

▲蟑螂群聚的畫面，讓大批網友崩潰。（圖／網友胡倉榮授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



網友對於這張照片留言表示，「本年度最噁的畫面」、「乾！給我噴火器」、「快tag 里長進行消毒阿！媽呀好噁」、「連看螢幕都覺得身體癢癢的」、「集體起飛會很可怕」、「原來下雨比消毒更厲害」、「人家在開住戶大會」、「這是我小時候的惡夢，我小時候看到一大片牆上都是蟑螂，從此走入怕蟑螂的人生」「啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊！我恨你！我恨你！我恨你！大哭！」。

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