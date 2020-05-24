違《中英聯合聲明》！中國強推港版國安法　末代港督聯署…全球200政治人物聲援

▲中國欲強行推動港版國安法，引發國際關注。（圖／翻攝自CCTV）

記者陳亭伃／綜合報導

香港自2019年開始社會局勢動盪，日前在中國人大三次會議中，將在香港推行的「港版國安法」成為國際焦點，但應此法幾乎與原先的「一國兩制」衝突，讓前香港總督彭定康（Christopher Patter）與英國前外相芮夫金（Malcolm Rifkind）感到憤怒，並發起聯署譴責中國此番行為，目前將近有200名政治人物聲援。

根據《路透社》報導，在港版國安法幾乎已成定案的情況下，法案大部分的內容已經草擬完成，人大常委會可能將很快召開臨時會議，並在一兩個月內就完成立法，對此約有186名法政人士表示，「港版國安法是對香港這座自治、法治且有基本自由國家的攻擊，且公然違反1997年所簽署的《中英聯合聲明》」。

身為香港「末代」總督的彭定康、與前英國外相芮夫金中國積極推定港版國安法感到相當不滿進而提出聯署，參與國家包括歐美、澳洲、英國等23國家186名法、政界人士。聯署聲明中提到，香港的自治、法治、基本自由，受到全面攻擊，「若國際不能相信中國對香港的承諾，將也不會相信中國在其他事物上的承諾」。

此外英國《衛報》更指出，聯署書上用詞強硬，盼中國可以了解若「單方面」在香港實行國安法，會使全球憤怒更加升溫。此外，芮夫金也提到，「這項法案是自1997年以來，中國對香港人民最嚴重的威脅，香港人民需要得到大家的支持。」

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