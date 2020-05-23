美軍太平洋成功試射雷射武器　「150瓩光束」輸出無人機起火墜落

▲美軍在太平洋成功試射雷射武器。（圖／翻攝自USNI News Video YouTube）



記者林彥臣／綜合報導

美軍太平洋艦隊發布了一段影片，搭載了雷射武器的波特蘭兩棲登陸艦（LPD 27），發出一到強光，作為標靶的無人機遭到照射之後，起火燃燒墜落，可以顯示美軍已有能力實現高能量雷射武器，甚至足以摧毀飛行中的飛機。

根據CNN報導，儘管官方沒有透露試射的詳細海域，但是證實相關試射於16日在太平洋上進行。

波特蘭號艦長在一份聲明中說，「我們將透過無人機和小型飛機進行海上試射，獲得這項武器有價值的資訊，這種武器可以應對潛在的威脅，藉助其先進的能力，將讓美國海軍重新定義海戰。」

▲作為標靶的無人機起火墜落。（圖／翻攝自USNI News Video YouTube）



美軍目前尚未正式公布武器的性能數據，但是英國智庫「國際戰略研究所」（International Institute for Strategic Studies，IISS）在2018年的報告評估，輸出功率為150瓩。

2017年，CNN曾登上了美國海軍兩棲運輸艦「龐塞號」（Ponce）在中東波斯灣，進行的功率為30瓩的雷射武器實地培訓。當時，負責雷射武器的軍官解釋說，雷射武器的機制是「將大量光子暴露在一個接近的物體上」。

他繼續說，「沒有什麼可擔心的，包括風的影響以及與對手之間的距離，都能夠以光速對目標做出反應。」

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