巴基斯坦墜機尋獲黑盒子！　99人僅2生還…倖存者憶逃出經過

▲巴基斯坦國際航空A320型飛機在南部城市喀拉蚩墜毀。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

巴基斯坦國際航空（PIA）一架空中巴士A320客機22日墜毀住宅區，機上97人喪生、2人生還，航空公司將把黑盒子交給調查委員會，未來釐清詳細的失事原因。兩名倖存者則回憶事發經過，至今仍餘悸猶存。

《衛報》報導，這架客機載有91名乘客、8名機組人員，準備降落時引擎卻失效，22日下午2時30分許墜毀於喀拉蚩市（Karachi）住宅區。有關單位已發起調查，釐清客機怎麼會出現技術上的重大錯誤。航空公司已證實尋獲黑盒子，將交給調查委員會；另一方面，空中巴士也承諾全面配合巴國當局。

24歲的祖拜爾（Muhammad Zubair）是其中一名倖存者，飛機墜毀前，他記得的最後一件事是刺鼻的燃料氣味，火焰開始吞噬機艙時，乘客驚慌哭喊。恢復意識後，他解開安全帶，椅子下方還可見火勢，他循著光源走出去，最終來到平安的區域。

平時擔任工程師的祖拜爾事後被送往醫院，接受燙傷的治療。他回憶，最初以為飛機的震盪只是正常現象，直到接近地面時，才知道出大事了。

另一名倖存者是馬速德（Zafar Masud），他是旁遮普銀行的執行長，雖然手臂骨折、身上有瘀傷，但奇蹟生還。他的姐姐伊瑪目（Zainab Imam）說，馬速德只記得當時好像有亂流，接著失去意識，「就我所知，他的座位幾乎衝出到飛機外，他掉了下去，離主要的殘骸與大火有段距離。」

22日晚間，相關人員繼續從殘骸中搬運遺體，多數罹難者嚴重燒傷，僅19具遺體可被辨認。官員已開始進行DNA取樣，藉此確定其他人的身分。

39歲的庫雷西（Usama Qureshi）得知好友波拉尼（Zain Polani）也在飛機上時，他立刻衝到醫院，在太平間外等待是否會有進一步的消息。如今，朋友的遺體依舊未被尋獲，庫雷西說，「我感到麻木，不敢相信他不再了。」

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