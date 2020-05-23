巴基斯坦墜機已尋獲40餘遺體！　住宅區淪恐怖廢墟「地面民眾慘死」

記者蔡儀潔／綜合報導

巴基斯坦國際航空（PIA）一架載著近百人的客機，23日墜入該國最大城市喀拉蚩市（Karachi）的住宅區，目前已尋獲40餘具罹難者遺體，除了機上人員身亡外，事故還造成一些地面民眾死亡。幸運的是，機上有至少4人奇蹟生還，其中一位是旁遮普銀行（Bank of Punjab）的執行長馬速德（Zafar Masud）。

▲客機墜毀在喀拉蚩機場附近的住宅區。（圖／達志影像／美聯社）

綜合外電報導，巴基斯坦國際航空公司一架空中巴士A320型客機，疑因發生技術問題，在喀拉蚩機場附近的住宅街區墜毀。救難人員與當地居民將人從殘骸中拖出來，消防人員在撲滅火勢。一名法新社記者目睹燒焦的屍體被抬上救護車。

救援人員表示，目前已找到40餘名罹難者的遺體，估計瓦礫堆下可能還有50餘具遺體。喀拉蚩的金納學士後醫學中心（Jinnah Hospital）主管賈瑪裡（Seemin Jamali）透露，送醫者中有8人死亡、15人受傷，「他們都是地面上的民眾，沒有（飛機上）的乘客被送來這裡。」

▼事故還造成一些地面民眾死亡。（圖／達志影像／美聯社）

14歲的目擊者哈山（Hassan）說，「我當時正從清真寺回來，看見飛機傾斜一邊，發動機的聲音有點怪。因為飛機很低，我家的牆壁都在震動。」另外有目擊者表示，失事的客機嘗試降落2、3次不成，最後墜入機場附近一處貧窮且擁擠的住宅區。

事故發生後，一度傳出機上107人全部罹難，不過據巴國媒體調查，客機上有至少4名乘客生還，包括旁遮普銀行行長馬蘇德（Zafar Masud，座位1C）。他意識清醒，能與家人通話；公營機構Urban Unit的執行長謝爾迪爾Khalid Sherdil，座位1F），目前在加護病房。