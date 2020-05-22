巴基斯坦客機墜毀「107人全部罹難」　機長最後錄音曝光

記者林彥臣／綜合報導

巴基斯坦國際航空公司（PIA）一架空中巴士A320型客機，在巴基斯坦最大城市喀拉蚩（Karachi）機場附近的住宅街區墜毀，最後確認機上總共99名乘客、7名機組員，總共107人全部罹難，機長的最後錄音也曝光。

▲巴基斯坦客機墜毀在喀拉蚩機場附近的住宅區。（圖／達志影像／美聯社）



根據英國媒體《天空新聞》（Sky News）曝光的飛行員錄音內容指出，「我們失去了2個引擎，求救！求救！求救！事情很嚴重！」

巴基斯坦國際航空PK8303的國內航班，從巴基斯坦第二大城拉合爾（Lahore）起飛，要飛往喀拉蚩，在機場附近墜毀一處叫做科洛尼（Model Colony）的住宅街區墜毀，有民眾拍下畫面顯示，墜機現場冒出陣陣濃煙，有幾間民房起火燃燒。

▲遭到飛機衝撞的住宅，幾乎全毀。（圖／達志影像／美聯社）



根據《美聯社》報導，該地區的居民阿卜杜勒•拉赫曼（Abdul Rahman）說，他至少看到飛機繞飛了三圈，似乎在試圖降落之前撞上了幾間房屋。

巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）在推特發文指出，PIA墜機令震驚和悲傷……將立即展開調查。向死者家屬祈禱和慰問。

適航文件指出，飛機最後一次接受政府檢查是在2019年11月1日，PIA的總工程師於4月28日簽署了另一份證書，聲稱已進行了所有維修。它說「飛機是完全適航的並且符合所有安全性」標準。

機長最後錄音

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