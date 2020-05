巴基斯坦墜機證實97死、2生還…倖存者逃出「尖叫煉獄」　住宅區4房崩塌

▲志工在現場找尋是否有生還者。(圖/達志影像/美聯社)



記者丁維瑀/綜合報導

巴基斯坦國際航空(PIA)一架空中巴士(Airbus)A320型飛機22日在南部城市喀拉蚩(Karachi)墜毀,死傷慘重。《法新社》報導,當地衛生部門稍早證實,此次事件中總共有97人死亡、2人生還。

根據《英國廣播公司》,失事的PK8303航班載有91名乘客、8名機組人員,許多家庭是趕在開齋節前旅遊,飛機原本於當地時間下午2時30分許打算降落在喀拉蚩的真納國際機場(Jinnah International Airport),怎料突然墜毀於住宅區。有關死傷的數字各家外媒報導不一,當地衛生單位稍早則表示,機上97人死亡、2人倖存。

乘客祖拜爾(Muhammad Zubair)是倖存者之一。他回憶,當時飛機試圖著陸,但10到15分鐘後便墜毀,「沒人注意到飛機要墜毀了。他們平穩駕駛著飛機。」撞擊發生後,他暫時失去意識,不過奇蹟的是醒來後他只受到輕傷,他聽到各種尖叫聲,小孩跟大人都在哀嚎,「我能看到的只有火花,看不到任何人,只能聽到尖叫。」

▲消防人員撲滅火勢。(圖/達志影像/美聯社)



祖拜爾說,清醒之後,他解開自己的安全帶,走向有光的地方,他必須從3公尺高的地方跳下去,才能抵達較安全的區域。目前還不清楚為何飛機失事,一位民航官員則告訴《路透社》,可能是無法降下起落架。

社群媒體的照片顯示,兩個引擎下方都有燒焦的痕跡,人員接近時也看不到起落架。事發前幾天,巴基斯坦才允許恢復商用客機復飛,解除因為疫情而實施的封鎖。

目擊者烏扎爾汗(Mohammed Uzair Khan)透露,當時他聽到巨大聲響,接著走出家門,幾乎有四棟房子完全崩塌,到處都是大火跟煙霧,「這些人是我的鄰居,我無法跟你說明,這是多可怕的一件事。」

CCTV footage of the tragic plane crash today in Karachi, Pakistan. PIA PK-8303 crashed just before landing in a residential area near Karachi airport. pic.twitter.com/XKGY3BDobX