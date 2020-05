巴基斯坦墜機悲劇發現生還者　銀行執行長僅右手臂骨折

▲巴基斯坦客機墜毀在喀拉蚩機場附近的住宅區。(圖/達志影像/美聯社)

記者楊庭蒝/綜合報導

巴基斯坦國際航空公司(PIA)一架空中巴士A320型客機,在巴基斯坦最大城市喀拉蚩(Karachi)機場附近的住宅街區墜毀,先前消息指出機上107人全數罹難,但現在傳來有數人幸運生還的好消息,目前確認被救出的有旁遮普銀行(Bank of Punjab)的執行長馬速德(Zafar Masud),正前往醫院治療中。

根據巴基斯坦媒體Geo News報導,馬速德僅有右手臂骨折和輕微擦傷,並沒有燒傷的痕跡,已經與家人通過電話報平安。有報告指出,因為飛機是以機尾先著地,所以坐在飛機前半部的人比較有機會倖存。

巴基斯坦東南部的信德省政府發言人也發表聲明證實,目前為止有兩個人從這場災難中倖存。

Bank of Punjab President Zafar Masud being rescued by local heroes after the PIA aircraft crash in Karachi pic.twitter.com/SJuWFBGF5y