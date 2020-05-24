　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本首都圈北海道有望明解除緊急狀態　小池百合子：東京已符合條件！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼日本,東京,秋葉原,口罩,新冠肺炎,COVID-19。（圖／路透）

▲日本現階段尚未解除緊急事態宣言的地區，包括東京都、神奈川縣、千葉縣、埼玉縣及北海道。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

日本政府明（25）將決定是否解除東京、北海道等5地的緊急事態宣言，厚生勞動大臣加藤勝信表示，現階段新冠肺炎（COVID-19）的新增確診病例數日益減少，醫療狀況惡化的情形趨緩，屆時聽取專家們的意見，做出最終決定。東京都知事小池百合子接受媒體節目訪問時提到，都內疫情狀況現已符合解禁條件。

綜合NHK、富士電視台等日媒報導，擁有1400萬人口的東京都23日新增確診個案僅2例，是自發布緊急狀態以來的新低紀錄，若今（24）日的感染狀況也符合此一趨勢，政府傾向解除緊急事態宣言。此舉將使得全日本緊急狀態提前一周結束，能讓更多企業重新恢復營業。

中央社指出，日本首相安倍晉三昨與內閣官房長官菅義偉、經濟再生擔當大臣西村康稔等人會談，討論疫情最新狀況。基本因應方針等諮詢委員會將於25日上午舉行，屆時會聽取專家意見；一旦專家認可解禁，下午將先行於國會報告，再透過對策本部會議決議解禁。

▲新冠肺炎衝擊全球，圖為日本東京。（圖／達志影像／美聯社）

▲東京都及其周邊的神奈川縣、千葉縣、埼玉縣總人口數約為3500萬人。圖為東京街頭。（圖／達志影像／美聯社）

加藤勝信登上NHK節目「日曜討論」時提到，目前新增確診病例數減少，感染狀況有所改善，醫療狀況惡化情形趨緩，今後也將同時面對經濟社會復甦及防堵感染擴大的局面，且雇員失業的狀況料將持續增加，政府將致力於解決就業問題。

東京都知事小池百合子則是透過富士電視台節目「日曜報導 THE PRIME」說，都內疫情狀況現已符合解禁條件，將為未來可能的下一波感染做準備。

▼ 東京都知事小池百合子。（圖／路透）

▲▼ 日本東京都知事小池百合子。（圖／路透）

►防疫期間也要一樣美麗！

★★★好康來了！過期票券換東森幣

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生兌換東森幣，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】

ET快訊
10坪破千萬！百萬網紅買「北市套房」花70萬裝潢　網跪了：才
高雄騎士暴雨失聯2天！5公里外碼頭尋獲遺體..疑遭沖走喪命
「我在換妻俱樂部賣按摩棒」　情色女王曝藥廠千金帶路：女生都矇
紀曉君《好聲音》「0人轉身」遭淘汰！那英驚喊：妳以後不用參賽
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

疫情高峰還沒到…巴西聖保羅「醫療崩潰」！總統力挺解禁：否則更多人死

日本首都圈北海道有望明解除緊急狀態　小池百合子：東京已符合條件！

金正恩「人民軍最高司令官」頭銜消失！　標誌全被官媒後製遮住

黨說可以放！北韓「人民革命軍」建軍節指定為公休日：符合抗日精神

比檳榔西施猛！「咖啡西施」穿丁字褲抖蜜桃臀釀咖啡　男客手心全濕：齁不住

舊金山漁人碼頭4級大火狂燒…出動150消防員　二戰軍艦差點毀掉

不敢算燒了多少錢！　新人轉機受困馬爾地夫「再蜜月一次」

社區傳播還在！美髮型師復工確診　91人有感染風險

「港版國安法」滅香港自治自由大門　CNN：內容模糊恐將影響全球！

紐約州單日死亡數首度低於100　美疫情仍最慘…川普悠閒打高爾夫球

直擊！北車現「羅馬競技生死鬥」 網號召坐爆找樂子...還有人擺攤

超俗！台南新營「古早味早餐」　米糕只要20塊...他：百元吃好飽

把拔得力的花圃植栽小幫手❤　指定位置！阿金秒上前刨出坑

女遊日月潭落水！21小時後尋獲　警消出動「霸王鉤」撈上岸母崩潰

碩士生偷拍女老師遭逮嚇尿求饒　男友轟「惹錯人」她加碼：我更兇

陳時中率防疫天「花襯衫+木屐」現身墾丁攜手嗨喊：我台灣我驕傲

人妻第3次懷孕瞞3月給家人驚喜　阿嬤超淡定下秒勸：不要再生了

猴腮雷！加國叔中文、日文超流利 會講20國語言...網一聽驚呆：已跪

怕把鼠寶吵醒！阿公暖抱著睡　爺孫臉露餡...網：一個模子刻的

恥力全開！路人挑戰街頭比手畫腳 她比「超害羞手勢」隊友秒答：香腸

疫情高峰還沒到…巴西聖保羅「醫療崩潰」！總統力挺解禁：否則更多人死

日本首都圈北海道有望明解除緊急狀態　小池百合子：東京已符合條件！

金正恩「人民軍最高司令官」頭銜消失！　標誌全被官媒後製遮住

黨說可以放！北韓「人民革命軍」建軍節指定為公休日：符合抗日精神

比檳榔西施猛！「咖啡西施」穿丁字褲抖蜜桃臀釀咖啡　男客手心全濕：齁不住

舊金山漁人碼頭4級大火狂燒…出動150消防員　二戰軍艦差點毀掉

不敢算燒了多少錢！　新人轉機受困馬爾地夫「再蜜月一次」

社區傳播還在！美髮型師復工確診　91人有感染風險

「港版國安法」滅香港自治自由大門　CNN：內容模糊恐將影響全球！

紐約州單日死亡數首度低於100　美疫情仍最慘…川普悠閒打高爾夫球

六都債務大暴增「只有1市減少」　他PO對照表引激戰！

疫情高峰還沒到…巴西聖保羅「醫療崩潰」！總統力挺解禁：否則更多人死

夏季必備開架防曬乳5選　潤色修飾、海洋友善通通有

阿中部長神秘「消失2小時」爽嗑黑鮪魚大餐！屏東「佳珍海產」3大必吃菜先看

港人移民台灣成熱門選項　內政部：「港版國安法」可能再加溫

中山站美食地圖在這！平價小吃到網美店都有　造訪六種口味甜甜圈

「新安平追想曲」故事MV及微電影　安平開台天后宮舉行開鏡祈福儀式

木村花驟逝！歐陽靖心碎自爆「15年前自殘險輕生」　自問8道題熬過網路霸凌

工程師來家裡修電視...卻被1歲小屁貓「偷打腳底板」　同事目擊笑翻！

大14歲男友竟是人夫！女大生「懷孕生子」遭正宮爆擊…放棄學業咬牙苦撐崩潰了

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

國際熱門新聞

計程車司機遭乘客吐口水後確診亡

神隱21天後　金正恩再度強勢登場

超商巧遇女鄰居　他遭「打成豬八戒」

少年家中偷打手槍　忘關鏡頭放送全班師生

強推港版國安法　末代港督聯署…全球200政治人物響應

西班牙宣布：全國哀悼10天　大流行已過

羅德曼暗示金正恩病重　妹妹掌權

美邀抗中！南韓慘成夾心餅乾

金正恩又神隱21天　南韓稱一直在元山

NASA在南極找到「平行宇宙」證據

美控中國阻航空公司復飛　要求改善

15歲泰小王子「鑲金孤獨生活」曝光

北韓官員指定私運「辛拉麵」闖關

18歲少女曝7年性奴生活！狼父一周洩慾3次

更多熱門

相關新聞

金正恩「人民軍最高司令官」頭銜消失

金正恩「人民軍最高司令官」頭銜消失

北韓領導人金正恩4月驚傳病危，5月初現身剪綵後又消失逾20天，直到今（24日）早官媒報導，他主持勞動黨中央軍事委員會擴大會議，才又破除他的行蹤之謎。但外媒觀察北韓電視台發現，過去代表金正恩「北韓人民軍最高司令官」頭銜的標誌已經從官方電視節目中消失。

陳時中品嚐「港口茶」直呼滑順潤喉

陳時中品嚐「港口茶」直呼滑順潤喉

巴黎釀公投奧運延期

巴黎釀公投奧運延期

新人轉機受困馬爾地夫「再蜜月一次」

新人轉機受困馬爾地夫「再蜜月一次」

美髮型師復工確診　91人有感染風險

美髮型師復工確診　91人有感染風險

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情厚生勞動省小池百合子東京緊急事態宣言日韓要聞

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 停班停課 王令麟 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

長輩送透天「沒辦過戶」！過來人曝慘痛經驗

陸生畫「解放台灣」激戰　台灣人反應曝光

計程車司機遭乘客吐口水後確診亡

馬雲問：我一天賺191億，你呢？周星馳妙答網讚翻

上傳2分鐘「狂吸4萬點閱」！鋼琴YouTuber紅炸

瘦浪貓挺肚流浪　剖腹爆出滿肚膿

純潔女友害羞不給碰…他一查驚見「男客名單落落長」！

陳時中挺墾丁！　業者曝最火大的事：想到怎麼能不生氣

Uber小隻馬外送女照瘋傳　網驚：是真的

梅雨狂下10天回馬槍！豪大雨彈灌4天

好市多買餐包　桃園妹回家見巨型蟑螂

女跳日月潭死亡　媽等21小時跪哭

快訊／台鐵員報案「撞到人」　消防員漏夜找嘸

被人身攻擊10幾年「萬箭穿心」！林志穎老婆痛哭：很崩潰

少校出軌女主播剛記過「又躲後座幽會」

更多

最夯影音

更多
直擊！北車現「羅馬競技生死鬥」 網號召坐爆找樂子...還有人擺攤

直擊！北車現「羅馬競技生死鬥」 網號召坐爆找樂子...還有人擺攤
超俗！台南新營「古早味早餐」　米糕只要20塊...他：百元吃好飽

超俗！台南新營「古早味早餐」　米糕只要20塊...他：百元吃好飽

把拔得力的花圃植栽小幫手❤　指定位置！阿金秒上前刨出坑

把拔得力的花圃植栽小幫手❤　指定位置！阿金秒上前刨出坑

女遊日月潭落水！21小時後尋獲　警消出動「霸王鉤」撈上岸母崩潰

女遊日月潭落水！21小時後尋獲　警消出動「霸王鉤」撈上岸母崩潰

碩士生偷拍女老師遭逮嚇尿求饒　男友轟「惹錯人」她加碼：我更兇

碩士生偷拍女老師遭逮嚇尿求饒　男友轟「惹錯人」她加碼：我更兇

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面