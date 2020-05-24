日本首都圈北海道有望明解除緊急狀態　小池百合子：東京已符合條件！

▲日本現階段尚未解除緊急事態宣言的地區，包括東京都、神奈川縣、千葉縣、埼玉縣及北海道。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

日本政府明（25）將決定是否解除東京、北海道等5地的緊急事態宣言，厚生勞動大臣加藤勝信表示，現階段新冠肺炎（COVID-19）的新增確診病例數日益減少，醫療狀況惡化的情形趨緩，屆時聽取專家們的意見，做出最終決定。東京都知事小池百合子接受媒體節目訪問時提到，都內疫情狀況現已符合解禁條件。

綜合NHK、富士電視台等日媒報導，擁有1400萬人口的東京都23日新增確診個案僅2例，是自發布緊急狀態以來的新低紀錄，若今（24）日的感染狀況也符合此一趨勢，政府傾向解除緊急事態宣言。此舉將使得全日本緊急狀態提前一周結束，能讓更多企業重新恢復營業。

中央社指出，日本首相安倍晉三昨與內閣官房長官菅義偉、經濟再生擔當大臣西村康稔等人會談，討論疫情最新狀況。基本因應方針等諮詢委員會將於25日上午舉行，屆時會聽取專家意見；一旦專家認可解禁，下午將先行於國會報告，再透過對策本部會議決議解禁。

▲東京都及其周邊的神奈川縣、千葉縣、埼玉縣總人口數約為3500萬人。圖為東京街頭。（圖／達志影像／美聯社）

加藤勝信登上NHK節目「日曜討論」時提到，目前新增確診病例數減少，感染狀況有所改善，醫療狀況惡化情形趨緩，今後也將同時面對經濟社會復甦及防堵感染擴大的局面，且雇員失業的狀況料將持續增加，政府將致力於解決就業問題。

東京都知事小池百合子則是透過富士電視台節目「日曜報導 THE PRIME」說，都內疫情狀況現已符合解禁條件，將為未來可能的下一波感染做準備。

▼ 東京都知事小池百合子。（圖／路透）

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