不敢算燒了多少錢！　新人轉機受困馬爾地夫「再蜜月一次」

▲到馬爾地夫渡蜜月是許多人的夢想。示意圖。（圖／取自免費圖庫pxhere）

實習記者簡立宇／綜合報導

36歲的卡勒（Khaled）與35歲的佩莉（Peri）於3月6日在埃及開羅結婚，那時疫情尚未演變成全球性流行疾病，所以他們婚後就到墨西哥去渡蜜月。然而計畫趕不上變化，3月19日，正當他們要搭乘阿聯航從土耳其轉機回到杜拜工作，土耳其政府卻禁止他們入境。不過峰迴路轉，最後這對新人在馬爾地夫展開了「二次蜜月」。

根據BBC報導，兩人被困在土耳其伊斯坦堡機場，連行李都不能領。那時他們靈光一閃，開始Google能讓埃及旅客入境，又不需要簽證的國家，結果發現唯一解方就是馬爾地夫。

兩人幾乎忘記受困機場的不順利，興奮地坐上飛往馬爾地夫的飛機，佩莉表示，他們本來就把馬爾地夫列入蜜月旅行的選項之一，現在他們達成心願，又能拿著行李離開伊斯坦堡機場。

▲馬爾地夫美景。（圖／取自免費圖庫pixabay）

然而雖然他們得以離開土耳其，但飛到馬爾地夫卻不能讓他們轉機回杜拜，因為沒有帶電腦，所以也無法遠端工作。「我們開始有了經濟壓力，出來渡蜜月跟本沒想過要帶電腦」，從事媒體相關工作的佩莉表示。

同樣跟他們受困島上的還有一些情侶與遊客約300人，因為渡假村關閉，有70人一起住進政府所設的特殊隔離旅館，還以折扣的價格入住。有趣的是，當地政府很努力讓大家放鬆心情，每天傍晚都有熱情的音樂與DJ，但沒有人跳舞所以讓氣氛有些怪異。

卡勒表示，「每個知道我們被困在馬爾地夫的朋友，都覺得很好笑，但其實被困在這裡，遠離家人與朋友，是非常煎熬的。」他們在馬爾地夫的「二次蜜月」讓荷包大失血，連帶住宿加回程機票，他們「不敢算花了多少」，因為還不知道要留在島上多久。