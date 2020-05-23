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徐國勇桃園視察防災　讚鄭文燦讓桃園成為「全國表率」

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▲徐國勇桃園視察，鄭文燦道感謝。（圖／市府提供）

▲鄭文燦陪同內政部長徐國勇抵桃園消防局訓練中心暨防災教育館，視察防災整備情況。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

內政部長徐國勇23日由市長鄭文燦陪同，抵桃園消防局訓練中心暨防災教育館，視察防災整備情況；隨後轉往中壢區視察「環中東路大牛欄分渠14A滯洪池工程 」。徐國勇肯定桃園防災表現為全國表率，也認為滯洪池是很重要的城市建設，與生態、市民生活息息相關，讚許鄭市長帶領的市府團隊，在直轄市中表現亮眼。

▲徐國勇桃園視察，鄭文燦道感謝。（圖／市府提供）

▲環中東路大牛欄分渠14A滯洪池工程。（圖／市府提供）

鄭市長提到，市府將智慧防災系統納入打造智慧城市的重要工程，消防局「智慧消防、行動派遣 119」計畫榮獲智慧城市創新應用大獎，可協助消防人員在到達火場前就掌握消防栓位置，以及火場週邊街景概況等資訊，有助於提升救災效率及安全。

除了硬體設備優化，市府消防局也積極推動防災教育及訓練工作，消防員火場逃生訓練累計訓練1,200人次，透過為期一週的訓練課程，提升消防員專業知能，在火場內救災時能保護自身安全。

▲徐國勇桃園視察，鄭文燦道感謝。（圖／市府提供）

▲▼視察環中東路大牛欄分渠14A滯洪池工程。（圖／市府提供）

▲徐國勇桃園視察，鄭文燦道感謝。（圖／市府提供）

消防局訓練中心暨防災教育館自2018年10月啟用以來，平均每月吸引1萬2,000人次造訪，是國內十分熱門的防災教育場館，消防局每隔一段時間，也會更新館內活動及設施，希望邀請更多民眾參觀體驗，讓安全教育跟防災教育成為日常生活中重要的一環。

對於中壢區「環中東路大牛欄分渠14A滯洪池工程 」，鄭市長表示，過去中壢後站周邊地區，包含中原大學及中壢工業區經常淹水，桃園升格後，積極推動各項水利工程，將14A埤塘改造成為智慧型滯洪池，可容納3萬立方公尺的水量，淹水改善範圍涵蓋10公頃面積，讓民眾免於淹水之苦，滯洪池平時還可作為「中原埤塘生態公園」，未來也規劃結合防災教室及景觀餐廳，滿足市民多元的休閒需求。

視察隊伍包括立法委員黃世杰、湯蕙禎、消防署長陳文龍、市府消防局長謝呂泉、水務局長劉振宇、市議員彭俊豪、市府顧問黃傅淑香、八德區長邱瑞朝、中壢區長吳宏國、中壢分局長劉印宮等人。

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