鄭文燦存款多1700萬元原因曝光　2018年千萬選舉補助款捐做公益





▲桃園市長鄭文燦。（圖／記者沈繼昌攝）

記者袁茵／台北報導

監察院22日公布最新一期財產申報，桃園市長鄭文燦的財產較2018年申報時，增加了大約1700萬元，原來是其妻子林俞汝出售桃園市桃園區土地與建物。值得一提的是，鄭文燦將2018年桃園市長選舉時，所獲得的1656萬9900元補助款捐出去做公益。

根據監察院公布的最新一期廉政專刊，鄭文燦與林俞汝共有1筆土地，4筆建物，2輛汽車，兩人存款為2287萬5818元，6筆保險，沒有債務；林俞汝還信託了1筆土地，5筆建物。

對比鄭文燦2018年申報的資料，當時他與林俞汝的存款為579萬8515元，與現今申報的存款差了約1700萬元，而且還將897萬900元的債務還清。

面對存款暴增，鄭文燦的申報備註欄提及，林俞汝原本信託高雄銀行的桃園市桃園區1筆土地、桃園市桃園區2筆建物已於2019年5月20日指示高雄銀行出售，同年7月10日完成移轉登記，房地合計總價額售得1275萬8608元。

此外，申報備註欄還寫上，鄭文燦於2018年九合一大選所拿到的1656萬9900元選舉補助款，在弭平選舉經費支出後，將捐出做公益用途使用。

桃園市政府新聞處長詹賀舜22日中午也解釋，鄭文燦財產皆依法申報，存款增加原因是因為賣屋售得1270餘萬，以及選票補助款1650餘萬才增加，繳清貸款890餘萬是由前述賣屋所得支應；選票補助款已規劃捐助公益用途使用。秉持誠實申報原則，以上存款往來說明，鄭文燦都已在財產申報備註欄清楚寫明。

▼鄭文燦最新財產申報。（圖／監察院提供）