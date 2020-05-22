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跨越東西台灣愛的串連　慈濟邀多方愛心關懷綠衣天使

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▲▼為感恩郵務人員從新冠病毒疫情升溫開始，肩負了全民口罩與酒精的配送工作，與全民共體時艱，慈濟基金會發起關懷活動，5月21日在桃園郵局總局進行「『罩』顧桃園、『郵』您真好!」 感恩綠衣天使活動（圖／慈濟基金會提供）

圖、文／慈濟基金會 林佳予

為感恩郵務人員從新冠病毒疫情升溫開始，肩負了全民口罩與酒精的配送工作，與全民共體時艱，慈濟基金會發起關懷活動，5月21日於桃園郵局總局進行「『罩』顧桃園、『郵』您真好」感恩綠衣天使活動，在桃園市鄭文燦市長見證下，由慈濟基金會副執行長劉銘達代表慈濟基金會並邀集桃園市國際同濟會、在地實業家以及台東縣關山鎮農會、桃園市蘆竹區農會一同響應，贈送多樣祝福感恩禮，感恩綠衣天使們的辛勤付出。

慈濟基金會表示，1200份的祝福禮包內容包含福慧珍粥、祝福吊飾、防疫酒精隨身噴瓶、米乖乖、大溪豆干、養生榖粉、名產類綜合禮包(台中俊美鳳梨酥、航空米果、龍潭花生軟糖、新竹沙坑芭樂葉茶)、宜蘭美雅牛舌餅、沙其馬等，其中米乖乖是台東縣關山鎮農會的愛心，是台東郵局專車一早由台東關山出發，傍晚即送抵桃園慈濟靜思堂，由志工協助後續禮包打包作業，跨越東西、超過300公里愛的串連，只為了將這分關懷送抵辛苦的綠衣天使手中。

▼台東關山鎮農會響應慈濟邀約，捐贈米乖乖給桃園郵局，由台東郵局人員協助運送。

▲▼為感恩郵務人員從新冠病毒疫情升溫開始，肩負了全民口罩與酒精的配送工作，與全民共體時艱，慈濟基金會發起關懷活動，5月21日在桃園郵局總局進行「『罩』顧桃園、『郵』您真好!」 感恩綠衣天使活動（圖／慈濟基金會提供）

參與本次活動見證的桃園市長鄭文燦表示，從2月開始，臺灣的防疫表現有目共睹，我們有口罩國家隊，也有最佳物流團隊—中華郵政，感恩慈濟基金會從防疫開始，捐贈安心包、防疫物資，現在關懷綠衣天使活動，已經是第三波，桃園居家檢疫人數從之前的兩千多位，到現在已經歸零，感恩各界在各自崗位的努力、感恩中華郵政此次在防疫物資配送上的用心投入。

中華郵政蔡文慶副主任委員表示，感謝慈濟基金會、桃園市國際同濟會等單位的愛心，準備禮物給桃園郵局外勤同仁，中華郵政已成立124年，除了提供民眾用郵服務外，也致力公益事業，國家有需要我們絕對全力以赴。

▼慈濟基金會發起關懷活動，5月21日於桃園郵局總局進行「『罩』顧桃園、『郵』您真好」感恩綠衣天使活動。

▲▼為感恩郵務人員從新冠病毒疫情升溫開始，肩負了全民口罩與酒精的配送工作，與全民共體時艱，慈濟基金會發起關懷活動，5月21日在桃園郵局總局進行「『罩』顧桃園、『郵』您真好!」 感恩綠衣天使活動（圖／慈濟基金會提供）

慈濟基金會劉銘達副執行長：從疫情升溫開始，慈濟在國內、海外都有致贈祝福包，感恩中華郵政綠衣天使們這段期間為了守護臺灣民眾的健康，辛勤配送的付出，此次關懷禮包內容集合了多方愛心，感恩大家、天祐臺灣

慈濟基金會表示，全臺「郵」您真好活動，從4月29日臺東、5月15日宜蘭，到5月21日桃園這場為第三場感恩綠衣天使的活動，計已送出1550份禮包，感恩第一線郵務士以及後方協助準備防疫物資的郵局同仁。

▲▼為感恩郵務人員從新冠病毒疫情升溫開始，肩負了全民口罩與酒精的配送工作，與全民共體時艱，慈濟基金會發起關懷活動，5月21日在桃園郵局總局進行「『罩』顧桃園、『郵』您真好!」 感恩綠衣天使活動（圖／慈濟基金會提供）

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